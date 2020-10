NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alibaba von 315 auf 350 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Investorentag der Online-Handelsplattform habe die hohe Innovationsstärke einmal mehr unterstrichen, schrieb Analyst Piyush Mubayi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem aus dem Bereich Cloud sollten dabei positive Impulse erfolgen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 12:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben