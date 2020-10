SPORTTOTAL AG: sporttotal sichert sich Übertragungsrechte für die belgische Nationalliga D1

- sporttotal zeigt Spiele der D1 National, D2 und D3 Liga

- Langfristige Zusammenarbeit mit dem Königlich Belgischem Fußballverband (KBFV) , L'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) und Voetball Vlaanderen (VV)

- Übertragungsrechte für Spielbegegnungen von 128 Clubs in Flandern und Wallonien

- Künftig rund 1.000 Spielstätten in Deutschland und Europa mit Kameras ausgestattet

Köln, 7. Oktober 2020. sporttotal, eine der größten deutschen Multi-Sport-Streaming-Plattformen und hundertprozentige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG (ISIN DE000A1EMG56 / WKN A1EMG5) wird im Rahmen der Vereinbarung mit dem KBFV, dem ACFF und VV den belgischen Fußball auf nationaler und regionaler Ebene medialisieren. Sporttotal wird künftig Spielbegegnungen von 128 Clubs aus den belgischen Regionen Flandern und Wallonien übertragen. Die belgischen Ligen D1, D2 und D3 entsprechen der 3., 4. und 5. Liga in Deutschland. Die Vereinbarungen zur Medialisierung des belgischen Fußballs zwischen den Verbänden und sporttotal haben eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer Verlängerungsoption um weitere drei Jahre. Für die belgienweite D1-Liga erwirbt sporttotal das exklusive Recht, mit ihrem auf künstlicher Intelligenz basierenden Kamerasystemen produzierte Aufnahmen der Spiele zu streamen. In den nächsten Wochen beginnen die Installationen der sporttotal-Kamerasysteme an den Spielstätten.

sporttotal intensiviert Aktivitäten in Belgien

Die Kooperation mit den belgischen Verbänden wird das Angebot von sporttotal nochmals erweitern. Sporttotal bringt vier Jahre Erfahrung aus dem deutschen Markt ein. Mit dieser technischen und operativen Expertise wird sporttotal die Medialisierung gemeinsam mit den Clubs vorantreiben. Durch die Medialisierung und die gesteigerte Sichtbarkeit ergeben sich attraktive Vermarktungsmöglichkeiten für Sponsoren und Werbepartner. Darüber hinaus sind weitere nationale und lokale Kooperationen mit belgischen Medienpartnern geplant.