Zum achten Mal hat die Verleihung des Nachwuchsförderpreises erstmals wegenCOVID 19 statt auf der EXPO REAL im ZIA Hauptstadtstudio in Berlinstattgefunden.Die drei Preisträgerinnen für hervorragende Studienarbeiten (Bachelor, Masterund Dissertation) erhalten jeweils 1.250 Euro und eine einjährige kostenfreieMitgliedschaft im Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.. DerNachwuchsförderpreis trägt seit dem Jahr 2014 den Namen der damals überraschendverstorbenen Vereinsgründerin Ingeborg Warschke. Reiner Stock, der Witwer vonIngeborg Warschke, freut sich sehr, dass mit dem Nachwuchsförderpreis dasAndenken an die Gründerin des Vereins, der dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläumfeiert, geehrt wird.Die Preisträgerinnen 2020 sind:Preisträgerin Bachelor: Lara Sophie KuttrufThema: Herausforderungen bei der Nutzung von KfW-Fördermitteln für die Sanierungvon WohngebäudenHochschule: TH Aschaffenburg, Fakultät Wirtschaft und RechtProfessor Prof. Dr. Bernd BodenbachPreisträgerin Masterarbeit: Klarissa KlotschkeThema: Potentiale und Herausforderungen des agilen Projektmanagements in derImmobilienprojekt- entwicklungHochschule: Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Immobilienwirtschaftund BaubetriebswirtschaftslehreProfessor: Prof. Dr. Andreas PfnürPreisträgerin Dissertation: Dr. Stephanie HeitelThema: Wohnungsunternehmen im Interessenkonflikt - Entwicklung einesStakeholder-orientierten ManagementansatzesHochschule: Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Immobilienwirtschaftund BaubetriebswirtschaftslehreProfessor: Prof. Dr. Andreas PfnürEvelyn Haindl-Mehlhorn, die das Projekt Nachwuchsförderung im Verein seit 2013betreut, erläutert: "Die Frauen sind top ausgebildet und mit unserem Vereinbieten wir dem akademischen Nachwuchs eine ideale Plattform, um sich einbundesweit agierendes Netzwerk für Ihre Karriere aufzubauen. Mit diesem Preismachen wir in der Branche gezielt den weiblichen Nachwuchs sichtbar."Katrin Williams, Vorstandsvorsitzende der Immofrauen und Vertriebsleiterin Ostfür die DOK SYSTEME GmbH, freut sich: "Wir sind stolz darauf, wie gut etabliertdieser wichtige Nachwuchspreis inzwischen in der Branche ist. Und dieImmobilienbranche kann stolz auf den hervorragenden Nachwuchs sein. Auch dieses