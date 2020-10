Nieder-Olm (ots) - Im Juli 2021 tritt das EU-Verbot für Einwegplastik in Kraft.

Auch Plastikstrohhalme sind von diesem Verbot betroffen. Die ersten

Landesgesellschaften der Eckes-Granini Gruppe, die auf Papierstrohhalme

umstellen, sind nun Litauen und Finnland. In Litauen stehen ab November 2020 die

ersten Trinkpäckchen der Marke "Elmenhorster" mit Papierstrohhalmen in den

Supermarktregalen. In Finnland kommen die 0,2l Trinkpäckchen der Marke

"Mehukatti Luomu" im Januar 2021 mit Papierstrohhalm in den Handel. Die

Umstellung der "Mehukatti TRIP®"-Trinkpäckchen erfolgt im Laufe des kommenden

Frühjahrs. Für die Trinkpäckchen der beliebten Marken "Elmenhorster" und

"Mehukatti" werden pro Jahr rund 32 Millionen Strohhalme benötigt. Allein durch

die Umstellung in Litauen und Finnland spart die Eckes-Granini Gruppe somit

bereits 11,3 Tonnen Einwegplastik jährlich. Die eingesetzten Papierstrohhalme

sind lebensmittelecht, recycel- und kompostierbar.



"Wir begrüßen die EU-Richtlinie für Einwegplastik. Wir glauben, sie ist ein

wichtiger Schritt zur Reduzierung von Plastik-Abfällen. Wir arbeiten im Rahmen

unserer Nachhaltigkeitsstrategie intensiv daran, umweltfreundliche und

ressourceneffiziente Verpackungen anzubieten. Neben zahlreichen weiteren

Maßnahmen, die wir in diesem Bereich umsetzen, ist die Verwendung von

Papierstrohhalmen ein zentraler Baustein", sagt Dr. Karl Neuhäuser, Leiter

Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit der Eckes-Granini Gruppe.







in Deutschland ist ebenfalls zeitnah geplant. Gemeinsam mit dem Hersteller Tetra

Pak arbeitet das Unternehmen derzeit an einer entsprechenden Lösung.



Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei der Eckes-Granini Gruppe finden Sie

hier: https://www.eckes-granini.com/nachhaltigkeit/



Über die Eckes-Granini Gruppe:



Eckes-Granini ist der führende Anbieter von Fruchtsäften und fruchthaltigen

Getränken in Europa. Für das unabhängige Familienunternehmen mit Hauptsitz in

Nieder-Olm, Deutschland (Rheinland-Pfalz) liegt der Fokus auf engagierten und

kompetenten Mitarbeitern, starken Marken in den Bereichen Säfte, Fruchtgetränke

und Smoothies sowie auf einer langfristigen strategischen Ausrichtung mit

nachhaltiger Wertschöpfung. Eckes-Granini agiert heute mit eigenen

Landesgesellschaften und strategischen Partnern schwerpunktmäßig in Europa und

erzielt mit insgesamt 1719 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 921 Millionen

Euro. Das Fundament des Unternehmens bilden die international renommierten

Premiummarken granini und Pago zusammen mit den starken nationalen und

regionalen Marken für Säfte und Fruchtgetränke. Verbraucher in 80 Ländern

weltweit und besonders in Europa kennen und schätzen unsere Fruchtsäfte und die

Vielfalt an Fruchtgetränken.



