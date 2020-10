Im Zeitraum von Januar bis September 2020 wurden in Deutschland 11.217 Elektroautos von Tesla neu zugelassen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von 24,5 Prozent. Alle anderen am deutschen Markt vertretenen Automarken verzeichneten im selben Zeitraum einen Einbruch bei den Zulassungszahlen. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) hervor.

Tesla kann für die ersten neun Monate dieses Jahres als einzige Marke am deutschen Automarkt Zuwächse vorweisen: Von Januar bis September 2020 wurden fast ein Viertel mehr Teslas zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Monat verzeichnete der US-Elektroautobauer in Deutschland von allen Importmarken sogar den stärksten Zuwachs bei den Zulassungszahlen.

Allein im September 2020 wurden 3.065 Teslas in Deutschland neuzugelassen. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einer Steigerung von fast 83 Prozent. Von allen Importmarken am deutschen Automarkt ist das die höchste Zuwachsrate, so das KBA.

Autopapst Dudenhöffer sprach mit wallstreet:online darüber, was aus seiner Sicht die Gründe dafür sind, dass Tesla bisher die Corona-Krise in Deutschland so erfolgreich gemeistert hat: „Tesla sitzt mit 100 Prozent seiner Modelle im Wachstums-Segment Elektroautos, während sich die anderen mit Diesel und Benziner rumschlagen müssen (. . .) Die Tesla Fahrzeuge kommen bei den deutschen Autofahrern an. Emotionale und dynamische Elektroautos mit guten Reichweiten und spannende Software-Pakete mit Autopiloten begeistern. Elon Musk hat die richtige Mischung für den Premiummarkt Deutschland gefunden.“



Quelle: Kraftfahrtbundesamt (KBA)

Die jüngsten Zahlen des KBA zeigen auch, dass der deutsche Automarkt insgesamt im September 2020 erstmals, seit Ausbruch der Coronakrise, Zuwächse verzeichnen konnte. So wurden im vergangenen Monat 265.227 PKW neu zugelassen. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von 8,4 Prozent. Bei den deutschen Automarken führt Audi mit einem Plus von mehr als 42 Prozent die Neuzulassungsstatistik an.

Autor: Ferdinand Hammer