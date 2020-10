Executive Oder von Trump zu kritischen Metallen, welche die Abhängigkeit von China bei importiertem Graphit reduzieren soll, kommt für Lomiko zum perfekten Zeitpunkt

( Vancouver, K anada , 7. Ok tober 2020 , Lomiko Metals Inc. (“ Lomiko ”) (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB : DH8C ) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Graphit für die “neue grüne Wirtschaft”. Lomiko hat die Maßnahmen der Regierung in Kanada und den USA beobachtet, die darauf abzielen, die Abhängigkeit vom chinesischen Angebot an Graphit , Lithium und anderen Materialien für Batterien in elektrischen Fahrzeugen zu reduzieren . K anada und die USA haben eng zusammengearbeitet und Lieferverträge zwischen den beiden Ländern bestätigt .

President Donald Trump hat vor Kurzem eine Executive Order mit dem Titel Executive Order on Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain from Reliance on Critical Minerals from Foreign Adversaries (Executive Order zur Bekämpfung der Bedrohung der inländischen Versorgungskette durch die Abhängigkeit von kritischen Mineralien von ausländischen Gegnern) unterzeichnet, die sich darauf konzentriert, in Nordamerika ein Angebot an Batteriematerialien zu schaffen.