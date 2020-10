Artmarket.com und Artprice kündigen als Trostpflaster gegen die Absage der Frieze in London und der FIAC in Paris die baldige Veröffentlichung eines exklusiven Berichts über den Markt für Zeitgenössische Kunst (2000-2020) an

PARIS, 7. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- In den letzten zwanzig Jahren hat sich der Austausch von Kunstwerken zu einem dynamischen, weltweiten Markt entwickelt. Artprice beschreibt und analysiert die Etappen dieser Entwicklung in seiner nächsten Publikation: von der raschen Beschleunigung, deren Höhepunkt die äußerst bemerkenswerte Versteigerung der Werke von Damien Hirst im September 2008, am Tag der Insolvenz der Lehmann Brothers, darstellte, dann die kräftige Wiederbelebung des Kunstmarktes durch den Boom Zeitgenössischer Kunst aus China, die bis 2014 anhielt, gefolgt von einem vergleichsweise mäßigen Wachstum...., das im März 2020 durch die weltweite Gesundheitskrise, die wir gerade erleben, abrupt unterbrochen wurde.

Nach Meinung von Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice „nahm Zeitgenössische Kunst in diesem Jahrhundert als Nischenmarkt an Bedeutung zu. Heute ist sie allerdings der Motor des gesamten Kunstmarkts. Unser jüngster Bericht versucht, diese radikale Entwicklung unter Berücksichtigung der letzten zwanzig Jahre, ab dem Jahr 2000, im Detail aufzuzeigen."

Um das Problem eines „nicht vergleichbaren" Jahres zu umgehen (unsere Jahresberichte für Zeitgenössische Kunst decken gewöhnlich den Zeitraum der vorausgegangenen 12 Monate ab...), bietet unsere nächste Veröffentlichung eine Übersicht über die Entwicklung der Zeitgenössischen Kunst auf dem Sekundärmarkt zwischen 2000 und 2020. Wenige Tage vor der geplanten Publikation dieses historischen Überblicks, analysiert Artprice drei besondere „Zeiträume" innerhalb von 20 Jahren, die die rasche Entwicklung des Marktes für Zeitgenössische Kunst zu Beginn des 21. Jahrhunderts deutlich machen.

2008 - 2009

Die Monate vor der Finanzkrise im Jahr 2008 zählen zu den ertragreichsten in der Geschichte des Marktes für Zeitgenössischen Kunst – zweifellos etwas zu ertragreich – mit überraschenden Ergebnissen für kontroverse Werke und umstrittene Umsätze.

Im Frühjahr 2008 erzielte New York Art Auctions für das Werk My Lonesome Cowboy (1998) von Takashi Murakami (überlebensgroße Skulptur eines freudig ejakulierenden Knaben) 15,2 Millionen Dollar. Anschließend wurde Balloon Flower (1995/2000) von Jeff Koons im Juni desselben Jahres um 25,8 Millionen Dollar versteigert. Und schließlich, im September, wenige Stunden nach der Ankündigung der Insolvenz der Lehman Brothers in New York, eröffneten Damien Hirst und Sotheby's eine Versteigerung mit dem Titel Beautiful Inside My Head Forever in London. Trotz Finanzkrise gelang es Hirst zwei in Formalin eingelegte Tierkadaver, The Golden Calf (2008) und The Kingdom (2008) für eine Summe von 18,6 Millionen Dollar für das erste und 17,2 Millionen Dollar für das zweite Werk zu versteigern.