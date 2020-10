Amburgo (ots) - Il mondo delle valute finanziarie farà probabilmente un grande

passo avanti e il Principato di Monaco sembra essere il luogo ideale per testare

le innovazioni in questo momento.



In quest'ottica, la GSB Gold Standard Banking Corporation AG (GSB), uno dei

principali gruppi tedeschi di software, IT e blockchain, ha scelto il Monte

Carlo Conference Center di Monaco per lanciare una tecnologia senza precedenti

che rende le transazioni delle valute criptate molto più semplici e,

soprattutto, molto più veloci.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nel corso di un'affascinante cerimonia di apertura, alla presenza di un foltocontingente di stampa e agenzie di stampa internazionali, Josip Heit, Presidentedel Consiglio di Amministrazione di GSB e il suo team di sviluppatoriinternazionali di software e hardware hanno presentato un sistema di monetaelettronica unico nel suo genere nell'iconica sala d'oro dell'arte (Salle desArts) "G999", Dispositivo di carte e app in uno, ispirato al modello economicodeflazionistico token, che consente pagamenti veloci, micro spese e una varietàdi altre opzioni, tra cui una rete di comunicazione che garantisce ai clientiuna privacy assoluta, che sarà impossibile da decifrare con la tecnologiaodierna. Goditi il grande futuro dell'era digitale", ha annunciato il CEO diGSB, presentando Alexandru Cocindau, Chief Technical Officer (CTO, TechnicalDirector) del Gruppo GSB, che presiede il gruppo di sviluppo interno del Gruppo.G999 si basa sull'idea che la tecnologia a catena di blocco deve garantire ilrispetto delle normative ambientali, in particolare la promozione del risparmioenergetico. Allo stesso tempo, soddisfa l'attuale esigenza di gestire i datipersonali in uno spazio completamente sicuro e privo di rischi, lontano dallarete web tradizionale attraverso un centro dati decentralizzato.G999 abilita i gettoni (i gettoni sono blocchi di base per operazioni con valoricrittografici: Solo coloro che dispongono di un gettone valido sono autorizzatiad eseguire una transazione sulla catena di blocchi associata) per memorizzare,scambiare e utilizzare i gettoni quasi simultaneamente in un ampio ecosistemasenza dipendere da intermediari come banche o processori di pagamento.Inoltre, per la prima volta offre per la prima volta la comunicazione wallet(portafoglio), un servizio di posta elettronica senza spam hacker e un sistemavoce & chat completamente integrato nella piattaforma. Il modo in cui questosistema funziona rischia di rendere impossibile origliare o intercettare lecomunicazioni per i decenni a venire, rendendo questo sistema più che unsemplice sistema.Il nostro ecosistema di block chain è open-source e si basa sulla tecnologia