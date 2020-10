Im ersten Halbjahr steigt der Umsatz bei wallstreet:online Gruppe um mehr als 91 Prozent auf 11,9 Millionen Euro an. Der Vorsteuergewinn legt von 3,28 Millionen Euro auf 3,58 Millionen Euro zu.Der Fokus der Gesellschaft liegt in diesen Tagen auf dem Smartbroker. Die Portale von w:o werden genutzt, um entsprechende Werbung zu platzieren. Man will die Depotzahlen weiter steigern und investiert dafür einen Millionenbetrag. Das macht ...