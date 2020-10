---------------------------------------------------------------------------

Freeman Gold mit neuen Personalien! Paul Matysek und Bassam Mubarak wurden in den Vorstand berufen!



Freeman Gold Corp. (ISIN: CA35658P1053; WKN: A2P5AE) gibt bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens Paul Matysek zum Strategic Advisor und Bassam Moubarak zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 ernannt hat.

Moubarak wurde gleichzeitig auch in den Verwaltungsrat berufen.

Paul Matysek ist ein Serienunternehmer, Geochemiker und Geologe mit über 40 Jahren Erfahrung im Bergbau. Seit 2004 konzentrierte sich Matysek wahlweise als CEO oder Chairman hauptsächlich auf die Exploration, die Entwicklung und den Verkauf von fünf börsennotierten Unternehmen im Gesamtwert fast 2,9 Milliarden Dollar.



Zuletzt war er Executive Chairman der Lithium X Energy Corp., die für 265 Millionen US-Dollar in bar an Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited verkauft wurde.



Matysek war auch Präsident und CEO der Goldrock Mines Corp., die im Juli an Fortuna Silver Mines verkauft wurde. Zuvor war er CEO von Lithium One, das mit Galaxy Resources fusionierte und zu einem integrierten Lithium-Unternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar avancierte.

Er diente als CEO von Potash One, das von der K + S AG im Rahmen einer freundlichen Übernahme im Jahr 2011 für 434 Millionen US-Dollar in bar erworben wurde.



Matysek war auch Mitbegründer und CEO von Energy Metals Corp., einem Uranunternehmen, das von einer Marktkapitalisierung von 10 Millionen US-Dollar auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar beim Verkauf im Jahr 2007 angewachsen war.



Moubarak ist ein erfahrener leitender Angestellter mit über 10 Jahren Tätigkeit in der Bergbauindustrie. Moubarak war CFO der Lithium X Energy Corp., wo er eine Schlüsselrolle beim Verkauf an NextView New Energy Lion Hong Kong Limited für 265 Millionen US-Dollar spielte. Er war Finanzvorstand von Petaquilla Minerals Ltd. wo er dafür verantwortlich war, mehr als 120 Millionen Dollar bei Großinvestoren einzusammeln. Er spielte auch eine wichtige Rolle beim Verkauf von Petaquilla Copper Ltd. an die Inmet Mining Corporation für 400 Millionen US-Dollar.