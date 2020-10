Biotest hat in Spanien den ersten Patienten in eine neue Phase-II-Studie mit Trimodulin gegen Covid-19 aufgenommen. Die Studie soll auch in Russland, Frankreich und Brasilien durchgeführt werden, hier laufen noch die entsprechenden Genehmigungsverfahren. Insgesamt 160 Patienten sollen daran teilnehmen.Nach vorherigen Studien erscheint es gut möglich, dass Trimodulin die Sterberate deutlich reduzieren kann. Die aktuelle ...