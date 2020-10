Scheuer muss Abstriche bei Reform der Autobahnverwaltung machen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Reform der Autobahnverwaltung in Deutschland muss Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Abstriche an seinen ursprünglichen Plänen machen. In die neue Autobahn GmbH des Bundes wird vorerst nicht die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) integriert. Das geht aus einem Schreiben von Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann an den Verkehrsausschuss hervor. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Die Opposition warf Scheuer vor, die Reform der Autobahnverwaltung in den Sand gesetzt zu haben.

Der Aufbau der Autobahn GmbH verzögere sich aber nicht, sagte deren Sprecher Immo von Fallois. Es bleibe beim Starttermin am 1. Januar 2021. Die Deges führe ab 2021 die ihr bisher von den Ländern übertragenen Autobahn-Projekte im Auftrag der Autobahn GmbH eigenständig und verantwortlich weiter. Vor dem Hintergrund eines Berichts des Bundesrechnungshofes sei das Ziel einer Verschmelzung der Deges auf die Autobahn GmbH aber derzeit nicht umsetzbar.