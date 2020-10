Hambourg (ots) - Le monde des monnaies financières va probablement faire un

grand pas en avant et la Principauté de Monaco semble être l'endroit idéal pour

tester les innovations en ce moment.



C'est dans cet esprit que GSB Gold Standard Banking Corporation AG (GSB), un

groupe allemand de premier plan dans le domaine des logiciels, des technologies

de l'information et des chaînes de blocs, a choisi le Centre de conférences de

Monte Carlo à Monaco pour lancer une technologie sans précédent qui rend les

transactions de crypto-monnaie beaucoup plus faciles et, surtout, beaucoup plus

rapides. Au cours d'une cérémonie d'ouverture glamour, en présence d'un large

contingent de presse et d'agences de presse internationales, Josip Heit,

président du conseil d'administration de la GSB et son équipe de développeurs

internationaux de logiciels et de matériel informatique ont présenté un système

de monnaie électronique unique dans l'emblématique salle des arts "G999",

Dispositif de carte et application en un seul, inspiré du modèle économique

déflationniste des jetons, qui permet des paiements rapides, des

micro-redevances et diverses autres options, dont un réseau de communication qui

garantit aux clients une confidentialité absolue, qui sera impossible à

déchiffrer avec la technologie actuelle.







présentant Alexandru Cocindau, directeur technique (CTO, directeur technique) du

groupe GSB, qui préside le groupe de développement interne du groupe.



Le G999 repose sur l'idée que la technologie de la chaîne de blocs doit garantir

le respect des réglementations environnementales, en particulier la promotion

des économies d'énergie. Dans le même temps, il répond au besoin actuel de gérer

les données personnelles dans un espace totalement sécurisé et sans risque, à

l'écart du réseau web classique grâce à un centre de données décentralisé. G999

active les jetons (Les jetons sont des éléments de base pour les opérations avec

des valeurs cryptographiques : Seuls ceux qui possèdent un jeton valide sont

autorisés à effectuer une transaction sur la chaîne de blocs associée) pour

stocker, échanger et utiliser des jetons presque simultanément dans un vaste

écosystème sans être dépendants d'intermédiaires tels que les banques ou les

processeurs de paiement. En outre, pour la première fois, elle propose une

communication par portefeuille (wallet), un service de courrier électronique

sans spam et un système de voix et de chat entièrement intégré à la plate-forme.



La façon dont ce système fonctionne risque de rendre impossible l'écoute ou

La façon dont ce système fonctionne risque de rendre impossible l'écoute ou

l'interception des communications pendant des décennies, ce qui rendra ce







