Das weltweit leistungsstärkste Solardach wurde erfolgreich auf dem hochmodernen Lager- und Logistikzentrum von PVH Europe installiert und in Betrieb genommen

PVH Europe, der globale Hauptsitz von Tommy Hilfiger und die europäische Niederlassung von Calvin Klein, beide im Besitz der PVH Corp. [NYSE: PVH], kündigt die Installation des vermutlich weltweit leistungsstärksten* derzeit in Betrieb befindlichen Solardachs auf seinem hochmodernen Lager- und Logistikzentrum in Venlo (Niederlande) an. Das aus mehr als 48.000 Solarpaneelen bestehende Solardach deckt den Strombedarf des Zentrums und liefert indirekt über das öffentliche Stromnetz der Niederlande 100 % der gesamten Energie für die Lagerhäuser, Büros und Geschäfte von PVH Europe in den Niederlanden. Der Energiepartner von PVH Europe, Eneco, hat bescheinigt, dass die gesamte Energie, die für den Betrieb dieser Gebäude benötigt wird, von der neuen Aufdachanlage erzeugt wird. Das Lager- und Logistikzentrum in Venlo ist im Besitz von Heylen Warehouses, einem belgischen Logistikimmobilienunternehmen, in einem Joint Venture mit AG Real Estate, und hat IZEN als technischen Installationspartner für das Dach beauftragt.

PVH Europe Warehouse and Logistics Center in Venlo, the Netherlands, Solar roof (Photo: Business Wire)

Dieser Meilenstein stellt einen weiteren Schritt auf dem Weg von PVH dar, für seine Büros, Lager und Geschäfte 100 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und bis 2030 eine 30%ige Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in der Lieferkette zu erreichen. Diese Arbeit steht im Zusammenhang mit dem wissenschaftlich fundierten Emissionsziel von PVH, das auf das ehrgeizigste Niveau der Entkarbonisierung ausgerichtet ist, das im Pariser Abkommen festgelegt wurde. Es ist auch eine der Prioritäten, die in der Forward-Fashion-Strategie für Unternehmensverantwortung des Unternehmens dargelegt sind, die darauf abzielt, die negativen Auswirkungen auf null zu reduzieren, die positiven Auswirkungen auf 100 % zu erhöhen und die Lebensbedingungen von über 1 Million Menschen in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens zu verbessern.

Die wichtigsten Fakten:

Das Lager in Venlo ist mit einer Fläche von 110.000 m 2 das wichtigste Distributionszentrum von PVH Europe.

das wichtigste Distributionszentrum von PVH Europe. Ausgezeichnet mit der Nachhaltigkeitsbewertung „Sehr gut“ von BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Das weltweit leistungsstärkste Solardach mit einer Kapazität von 18 MWp (Megawatt Peak).

Bestehend aus mehr als 48.000 Hochleistungssolarpaneelen.

Vollständige Stromversorgung aller eigenen Geschäfte, Lagerhäuser und Büros von PVH Europe in den Niederlanden.

„Dies ist ein unglaublicher Meilenstein für unser Lager- und Logistikzentrum in Venlo und im Streben von PVH Europe nach Nachhaltigkeit“, sagte Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global und PVH Europe. „Wir haben uns an der Installation des - wie wir glauben - jetzt weltweit leistungsstärksten, voll funktionsfähigen Solardachs beteiligt - ein großer Schritt in unserer Zusicherung, bis 2030 unseren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbarem Strom zu beziehen und die Emissionen der Lieferkette bis 2030 um 30 % zu reduzieren. Dies wäre ohne ein so erstklassiges Team aus talentierten, leidenschaftlichen und engagierten PVH-Mitarbeitern nicht möglich gewesen.“