Der «Lagebericht Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden» muss für manch einen eine bittere Enttäuschung sein. Für Saskia Esken etwa, deren Unterstellung eines „latenten Rassismus“ in der deutschen Polizei zu jener latenten Stimmung nicht unwesentlich beigetragen hat, die überhaupt für das große Interesse an den politischen Einstellungen der Polizisten verantwortlich ist. Und nun kommt in diesem Lagebericht, der

Der Beitrag „Lagebericht Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden“: Rund ein Promille der Polizei erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.