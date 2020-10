Bam Bam nimmt Phase-II-Tiefenkernbohrungen im Konzessionsgebiet Majuba Hill auf

VANCOUVER (BC), 7. Oktober 2020. Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) („Bam Bam“ oder das „Unternehmen“) freut sich, mitzuteilen, dass das Unternehmen die Firma Falcon Drilling Ltd. („Falcon“) aus Carson City (Nevada, USA) mit der Niederbringung von drei Kernbohrlöchern über 4.500 Fuß (1.372 Meter [m]) in seinem Vorzeigeprojekt, dem Konzessionsgebiet Majuba Hill (das „Konzessionsgebiet“), beauftragt hat. Majuba Hill ist ein Kupfer-Silber-Gold-Porphyr-Konzessionsgebiet in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada.