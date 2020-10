Erleben Sie alle neuen PvP-Aktionen im V4 Halidom Rush am 7. Oktober

Halidom Rush (Graphic: Business Wire)

Die Spieler können im Halidom Rush teilnehmen, da sich wöchentlich dienstags, donnerstags und samstags ab 20:00 Uhr bis 20:59 Uhr PT ein Dimensionsspalt öffnet. Es werden fünf verschiedene Halidoms zur Verfügung stehen, eines für jeden Server, die auf dem Lunatra-Feld Ruinous Volcano angesiedelt sein können.

Im klassischen „Capture the Flag“-Stil gestaltet, besteht das Ziel bei Halidom Rush darin, das Halidom zu der auf der Karte gezeigten Flagge zu bringen. In diesem Modus erhalten die Spieler einen Spezial-Buff, um bei der Mission zu unterstützen, aber sie können weder Reittiere einsetzen noch per Fast Travel zu Lagern reisen. Alle Spieler auf einem Sieger-Server erhalten den Benediction-Buff des Helden, der die verdiente Beute und EXP, Genauigkeit und zusätzlichen Boss-Level-Schaden erhöht.

Die zusätzlichen Updates umfassen:

Erweiterung von Lunatra mit Zusammenlegung mehrerer Regionen und Ergänzung von Arrogant Plains

Neue Klassen-Skills, verbesserte Skills und Passives für alle Klassen hinzugefügt

Neue Ausrüstungsslots und neue Potenzialkategorie

Die Bekämpfung von regionalen Bossen wird ebenfalls mit einer Erhöhung der HP für einige regionale Bosse und einer Lockerung des Mindestbeitrags, der für die Teilnahmebelohnung für regionale Bosse erforderlich ist, angepasst.

Für weitere Informationen über das V4 Halidom Rush Update besuchen Sie bitte https://www.nexon.com/v4/

