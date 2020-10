Marktausblick: DE30, WTI und Silber

DE30

Technisch gesehen ist der deutsche Leitindex wieder einmal an dem wichtigen Widerstandsbereich bei 12.950 Punkten abgeprallt. Solange der Kurs darunter bleibt, scheint gemäß der klassischen technischen Analyse eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur das Basisszenario zu sein. Allerdings sollte man bedenken, dass die Chance auf einen Durchbruch mit jedem weiteren Test zunimmt. Falls ein Ausbruch nach oben erfolgen sollte, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 13.300 Punkte beschleunigen.

DE30 im D1-Chart. Quelle: xStation 5



Silber

Silber befand sich in letzter Zeit in einem Abwärtstrend. Die Käufer versuchten, eine größere Korrektur einzuleiten, aber gestern gaben sie schließlich auf. Der Silberpreis prallte am Widerstand bei 24,35 Dollar ab: 100er-EMA und lokale Hochs vom September. Die Abwärtsbewegung wurde bei der lokalen Unterstützung bei 23,22 Dollar gestoppt. Diese Unterstützung wird jedoch erneut getestet. Sollte es zu einem Durchbruch kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der jüngsten Tiefs bei 21,80 Dollar beschleunigen. Andererseits könnte ein Durchbruch der 24,35-Dollar-Marke eine stärkere Aufwärtsbewegung ankündigen.

Silber im H4-Chart. Quelle: xStation 5



WTI

Der Ölmarkt hat in dieser Woche eine Aufwärtsbewegung vollzogen. Der Preis des Rohstoffs schaffte es, die Aufwärtstrendlinie zu durchbrechen, bewegte sich aber nach dem gestrigen Tweet von Trump nach unten. Betrachtet man den 4-Stunden-Chart, so kann man eine lokale Unterstützung beim Fibonacci-Retracement von 38,2% des jüngsten Aufwärtsimpulses erkennen. Sollte sich die Korrektur darunter vertiefen, läge die nächste Unterstützung in der Nähe von 38,50 Dollar, wo frühere Preisreaktionen zu finden sind. Der wichtigste Widerstand ist bei 46,60 Dollar zu finden.

WTI im H4-Chart. Quelle: xStation 5



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

