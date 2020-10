---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc / Insider-Information gem. Art. 17 MAR

Behrens AG: Ausgabe einer weiteren Unternehmensanleihe beschlossen

Ahrensburg, 07. Oktober 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen haben, erneut eine Unternehmensanleihe zu begeben. Geplant ist ein Emissionsvolumen von bis zu EUR 15,0 Mio. und eine jährliche Verzinsung von 7,25 %, die halbjährlich, jeweils zum 09. Mai und 09. November ausgezahlt wird. Die Anleihe soll in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und eine Laufzeit von 5 Jahren haben. Die Joh. Friedrich Behrens AG wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ein Volumen von bis zu EUR 15,0 Mio. zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot mit Barausgleich für die am 11. November 2020 fällige Schuldverschreibung 2015/2020 der Joh. Friedrich Behrens AG. Die Umtauschfrist läuft vom 08. Oktober 2020 bis 02. November 2020

18 Uhr. Eine Zeichnung bei den von der Gesellschaft eingebundenen Direktbanken oder über das System Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse ist vom 08. Oktober 2020 bis 05. November 2020 12 Uhr möglich. Die Gesellschaft plant, den erzielten Nettoerlös für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 zu verwenden. Weitere Informationen hierzu wird die Behrens AG zeitnah veröffentlichen.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen. Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.