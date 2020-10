Due-Diligence-Proben Von Bayhorse Silver Ergeben Hochgradiges Gold Aus Dem Harrison Gold Project, Britisch-Kolumbien, Kanada. Bayhorse Begruesst Den Hoch Angesehenen Bergbauberater John Jewitt, P.Eng. in Seinem Team

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 7. Oktober 2020) - Bayhorse Silver Inc. (TSXV: BHS ) (das " Unternehmen " oder " Bayhorse ") berichtet über Goldproben im Rahmen der Due-Diligence-Probenahme im Harrison Gold Project in Britisch-Kolumbien, Kanada. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange hat das Unternehmen zum 9. September 2020 eine Vereinbarung zum Erwerb einer 50%-Beteiligung von Bear Mountain Gold Mines ("BMGM") an dem Projekt abgeschlossen.

Die Mineralisierung bei Harrison besteht aus durch Zerkleinerung aufschließbare Goldkörner (von 0,2 bis 2,0 mm Größe) innerhalb von Quarzadern mit einer Breite von weniger als einem Zentimeter bis zu mehreren Dezimetern.

Entnommen wurden neun Quarz-Splitterproben aus dem Jenner-Stollen unter der Aufsicht des leitenden beratenden Geologen von Bayhorse, Dr. Clay Conway, P.Geol. Der höchste Gehalt der entnommenen Proben betrug 414,2 g/t (12,11 opt) Au. Die vollständigen Ergebnisse sind in den unten stehenden Tabellen aufgeführt.





Table 1

(Kanal-, Pick- und Suspensionsproben sind ausgewählte Proben und möglicherweise nicht repräsentativ für die auf der Liegenschaft vorhandene Mineralisierung).

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/5015/65431_f4636bbc84055981_001f ...





Unterirdische goldhaltige Quarzadern in Abschnitt 36 im Grubenbau Jenner.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/5015/65431_f4636bbc84055981_002f ...

Die Proben wurden von denselben Wandabschnitten entnommen, die BKA International und Kerr Adisson Mines (zusammen "BKA") während ihres umfassenden Untertage-Explorationsprogramms 1984 - 1990 beprobt haben. Die Proben wurden von Met-Solve Labs in Langley, BC, mittels Brandprobe auf Gold und mittels ICP auf eine Reihe von Spurenmetallen untersucht. Die Proben wurden dann zu einer 5-kg-Probe kombiniert, die auf metallisches Gold untersucht wurde.