NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Ernüchterung vom Vortag schwenken die US-Aktienmärkte am Mittwoch wieder auf Erholungskurs. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann in der ersten Handelsstunde 1,52 Prozent auf 28 194,16 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,28 Prozent auf 3404,02 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,04 Prozent auf 11 408,81 Punkte zu.

Am Dienstag waren die US-Börsen auf Tauchstation gegangen, nachdem Präsident Donald Trump entschieden hatte, bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November nicht mehr mit den Demokraten über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu verhandeln. Dies machte die Hoffnungen der Anleger auf eine weitere, vorzeitige Wirtschaftsbelebung zunichte. Dafür versprach Trump, dass es sofort nach seinem Wahlsieg ein großes Konjunkturpaket geben werde.