Handwerk braucht Ausnahmen

Frankfurt (ots) - "Der undifferenzierte Blick auf die Fleischwirtschaft ist ein

großes Ärgernis." Das beklagt erneut der Deutsche Fleischer-Verband (DFV). In

einem Exklusiv-Interview mit der Branchenzeitschrift afz - allgemeine fleischer

zeitung (dfv Mediengruppe) im Vorfeld der DFV- Mitgliederversammlung in Fulda

macht DFV-Präsident Herbert Dohrmann deutlich, dass das Fleischerhandwerk nicht

weiter mit den "Großen" der Branche - sprich der Schlacht- und Zerlege Industrie

- in einen Topf geworfen werden will.



Schließlich hätten die oft inhabergeführten, fleischerhandwerklichen Betriebe

mit Werkverträgen und mangelhaften Unterkünften für ihre Beschäftigten nichts zu

tun. Das finde inzwischen auch Eingang in die Köpfe, beobachtet der Bremer

Fleischermeister: " Die starke Verankerung in der Region - sowohl beim Einkauf

als auch in der Arbeitswelt - die familiären Strukturen, auch bei größeren

Handwerksunternehmen, das wurde durch die Debatten auf breiter Front

wahrgenommen."







verschärften Arbeitsschutzkontrollgesetz, das im Januar 2021 in Kraft treten

soll und derzeit in den politischen Gremien beraten wird. Noch wird um eine

faire Abgrenzung zwischen Handwerk und Industrie gerungen: Die Trennung anhand

der Mitarbeiterzahl befindet der DFV als "nicht sachgerecht genug". In einer

Anhörung im Deutschen Bundestag am Montag dieser Woche regte der Präsident an,

den Eintrag in der Handwerksrolle als Abgrenzungskriterium einzusetzen. Mit dem

neuen Gesetz würden für die Fleischer-Fachgeschäfte weitere bürokratische Hürden

aufgebaut, etwa die Pflicht zur elektronischen Zeiterfassung für die

Mitarbeiter.



Die erste Coronawelle und den Lockdown im Frühjahr hat das Fleischerhandwerk gut

überstanden. "Wir haben stark davon profitiert, dass es uns gelungen ist, dass

das Fleischerhandwerk der kritischen Infrastruktur zugerechnet wird", sagte

Dohrmann der afz. "Dadurch haben wir unsere Geschäfte weiter öffnen können, was

die Kunden dankbar angenommen haben." Und noch eine Beobachtung macht der

DFV-Präsident: "Das Fleischerhandwerk hat auf breiter Front sehr deutlich an

Reputation gewonnen: in der öffentlichen Diskussion, bei den politischen

Entscheidungsträgern und natürlich auch bei den Kunden, die häufiger und mehr

bei uns einkaufen."



Das vollständige Interview gibt es zum Nachlesen auf www.fleischwirtschaft.de.



Pressekontakt:



dfv Mediengruppe

Unternehmenskommunikation



Telefon +49 69 7595-2051

Telefax +49 69 7595-2055

presse@dfv.de

http://www.dfv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55771/4727718

OTS: afz - allgemeine fleischer zeitung





Diese Differenzierung rechtfertige nun durchaus eine Ausnahme von demverschärften Arbeitsschutzkontrollgesetz, das im Januar 2021 in Kraft tretensoll und derzeit in den politischen Gremien beraten wird. Noch wird um einefaire Abgrenzung zwischen Handwerk und Industrie gerungen: Die Trennung anhandder Mitarbeiterzahl befindet der DFV als "nicht sachgerecht genug". In einerAnhörung im Deutschen Bundestag am Montag dieser Woche regte der Präsident an,den Eintrag in der Handwerksrolle als Abgrenzungskriterium einzusetzen. Mit demneuen Gesetz würden für die Fleischer-Fachgeschäfte weitere bürokratische Hürdenaufgebaut, etwa die Pflicht zur elektronischen Zeiterfassung für dieMitarbeiter.Die erste Coronawelle und den Lockdown im Frühjahr hat das Fleischerhandwerk gutüberstanden. "Wir haben stark davon profitiert, dass es uns gelungen ist, dassdas Fleischerhandwerk der kritischen Infrastruktur zugerechnet wird", sagteDohrmann der afz. "Dadurch haben wir unsere Geschäfte weiter öffnen können, wasdie Kunden dankbar angenommen haben." Und noch eine Beobachtung macht derDFV-Präsident: "Das Fleischerhandwerk hat auf breiter Front sehr deutlich anReputation gewonnen: in der öffentlichen Diskussion, bei den politischenEntscheidungsträgern und natürlich auch bei den Kunden, die häufiger und mehrbei uns einkaufen."Das vollständige Interview gibt es zum Nachlesen auf www.fleischwirtschaft.de.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55771/4727718OTS: afz - allgemeine fleischer zeitung