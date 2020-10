BERLIN (dpa-AFX) - Es ist der beispiellose Absturz des Börsenstars und der wohl größte Betrugsfall in der Nachkriegsgeschichte: Der Fall Wirecard hat nicht nur finanziell großen Schaden verursacht, sondern das Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland beschädigt. Jetzt hat sich die Bundesregierung auf erste Konsequenzen geeinigt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) präsentierte sie am Mittwoch ausgerechnet einen Tag, bevor im Bundestag ein Untersuchungsausschuss zu dem Fall beginnen sollte. Ein Ausschuss, der dem Kanzlerkandidaten der SPD im Wahljahr 2021 noch gewaltig in die Parade fahren kann.

So aber konnte Scholz erst einmal betonen, die Bundesregierung - dabei vor allem die SPD-geführten Ministerien für Finanzen und Justiz - arbeiteten mit Hochdruck an der Aufarbeitung des Skandals. Schwachstellen bei der Bilanzkontrolle sollen beseitigt, Schlupflöcher geschlossen und komplexe internationale Firmen- Konstrukte wirksamer kontrolliert werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) soll mehr Befugnisse bekommen. "Wir wollen mehr Biss für die Bafin", sagte Scholz.