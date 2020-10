Nachdem Workday zu Beginn dieses Jahres Corona-bedingt in den Unterstützungsbereich aus Mitte 2018 um 117,00 US-Dollar zurückfiel, startete anschließend eine ungeahnt starke Gegenreaktion und schob das Wertpapier auf ein Rekordhoch von 248,75 US-Dollar bis Ende August an. Im abgelaufenen Monat konsolidierte der Wert zurück auf das Unterstützungsniveau um 195,00 US-Dollar und beendete exakt an dieser Stelle seine Talfahrt. Am 23. September 2020: „Workday: Das sind wieder Kaufkurse!“ wurde auf einen in diesem Bereich befindlichen Boden hingewiesen und ein Ziel um 225,00 US-Dollar ausgerufen. Dieses hat die Aktie bravourös abgearbeitet, nur stellt sich die Frage, ob der Wert weiter zu seinen Jahreshochs aufwärts tendiert.

Stop-Management anpassen

Solange die Unterstützung um 225,00 US-Dollar auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden kann, stehen die Chancen auf einen erneuten Rücklauf zurück an die Jahreshochs bei 248,75 US-Dollar vergleichsweise gut. Die volatile Handelsphase der letzten Tage kann als bullische Konsolidierung gewertet werden, ein Schlusskurs oberhalb von 230,00 US-Dollar wäre jedoch sehr wünschenswert. Wer sich weiterhin auf eine Long-Position bei Workday einlassen möchte, kann auf das altbekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA17FX zurückgreifen. Sollte das Papier des Cloud-Anbieters jedoch unter 214,50 US-Dollar zurückfallen, würden sich die Anzeichen für einen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 206,14 US-Dollar verdichten. Darunter findet der Wert bei 195,00 US-Dollar eine weitere Unterstützung vor.