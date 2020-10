Roman Herzog Institut zeichnet drei junge Wissenschaftler mit hochdotiertem Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft aus

München (ots) - Das Roman Herzog Institut (RHI) hat heute auf einer

Online-Preisverleihung drei jungen Wissenschaftler*innen den Roman Herzog

Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft 2020 verliehen. Bei diesem Preis handelt

es sich um eine der höchstdotierten Auszeichnungen auf dem Gebiet der

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die vbw - Vereinigung der Bayerischen

Wirtschaft e. V. fördert und unterstützt den Roman Herzog Forschungspreis

Soziale Marktwirtschaft, der bereits zum siebten Mal verliehen wird. Die

digitale Preisverleihung gestalteten neben dem Vorstandsvorsitzenden des RHI,

Prof. Randolf Rodenstock , unter anderem der Präsident der vbw - Vereinigung der

Bayerischen Wirtschaft e. V., Wolfram Hatz sowie Andreas Mundt , Präsident des

Bundeskartellamtes und Prof. Dr. Dr. h. c. Stefan Hradil , Professor für

Soziologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.



Die drei Preisträger*innen 2020 und ihre wissenschaftlichen Arbeiten:





1. Preis (Preisgeld 20.000 Euro): Dr. Daniel Blaseg , Goethe-UniversitätFrankfurt a. Main, für seine Dissertation "Crowdfunding". Blaseg beschäftigtsich in seiner Arbeit mit den Vor- und Nachteilen internetbasierterFinanzierungsprojekte. Er weist empirisch nach, dass Unternehmensgründer oft denzu erwartenden Erfolg ihrer Kampagnen überschätzen. Praxisnah erläutert Blasegunter anderem anhand des von ihm entwickelten Crowdfunding-Kalkulators, wieangehende Unternehmer die zu erwartenden Kosten und Erlöse realistisch beziffernkönnen.2. Preis (Preisgeld 10.000 Euro): Dr. Johanna Stark für ihre an derLudwig-Maximilians-Universität München (LMU) vorgelegte Dissertation "Law forSale: A Philosophical Critique of Regulatory Competition". Stark untersucht dasPhänomen des "Rechtswettbewerbs", wenn Recht als Produkt angesehen und durchAngebot und Nachfrage geformt wird. Sie zeigt die Problematik dieser Entwicklungauf: Recht und Gesetz werden zunehmend als käufliche oder austauschbareDienstleistungen wahrgenommen.3. Preis (Preisgeld 5.000 Euro): Dr. Laura Pohlan für ihre Dissertation "Essayson Unemployment, Job Search Behavior and Policy Interventions" an derUniversität Mannheim. Die Volkswirtin untersucht die sozialen Folgen vonArbeitslosigkeit sowie die Wirkung direkter und indirekter staatlicher Maßnahmenauf die Beschäftigung. Sie verdeutlicht, dass das Gefühl sozialer Ausgrenzungmit der Dauer der Arbeitslosigkeit zunimmt und selbst nach der Aufnahme einerArbeit bestehen bleiben kann."Die ausgezeichneten Dissertationen zeigen die Vielschichtigkeit an digitalen,juristischen und arbeitssozialen Herausforderungen, vor denen unsereWirtschaftsordnung im 21. Jahrhundert steht. Unsere Gesellschaft muss imgemeinsamen Dialog aller Interessengruppen Antworten auf diese Herausforderungenfinden. Die von den Arbeiten dafür ausgehenden Impulse und Ideen liefern genaudie Debattenanstöße, die das Roman Herzog Institut mit seinem Forschungspreisfördern will", erklärte Prof. Randolf Rodenstock .Andreas Mundt sagte in seiner Festrede: "Wir leben in bewegten Zeiten. Für unsals Wettbewerbsbehörde ergeben sich dadurch viele parallele Handlungsstränge.Die Folgen von Covid-19 müssen bewältigt werden. Die Digitalisierungrevolutioniert unsere Wirtschaft und unsere Art zu leben. Gleichzeitig erstarkenUnternehmen aus staatlich gelenkten Systemen. Wir sind aufgerufen, Antwortendarauf zu finden und mit zu gestalten. Weil wir auf freie Märkte setzen undunserem ordnungspolitischen Kompass folgen, bin ich, was die Zukunft angeht, einunerschütterlicher Optimist."vbw Präsident Wolfram Hatz betonte: "Wir fördern und unterstützen den RomanHerzog Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft gerne, weil durch dieForschungsarbeiten junger Nachwuchswissenschaftler wertvolle Impulse für dieWirtschaft und unsere Gesellschaft ausgehen. Sie leisten damit einen wichtigenBeitrag für die Weiterentwicklung unserer Wirtschaftsordnung."Ausschreibung für 2021 gestartetIm Rahmen der Online-Preisverleihung wies das RHI zudem erneut auf denForschungspreis 2021 hin. Bis zum 31. Dezember 2020 können Dissertationen undHabilitationen eingereicht werden. Selbstbewerbungen sind ebenso möglich wieVorschläge von Fakultäten und Instituten. Prof. Rodenstock betonte dieInterdisziplinarität des Preises: "Ich freue mich auf die Bewerbungen jungerNachwuchswissenschaftler*innen aus den verschiedensten Fachdisziplinen. Wichtigist uns eine intensive Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex SozialeMarktwirtschaft sowie Umsetzbarkeit und Praxisnähe."Weiterführende Informationen: http://www.romanherzoginstitut.de/forschungspreis