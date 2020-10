Temenos-SaaS unterstützt Flowe in Rekordzeit bei der Markteinführung einer ethischen Challenger-Bank

Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass Flowe, die digitale Bank der Banca Mediolanum Group, mit den SaaS-Lösungen Transact und Financial Crime Mitigation (FCM) von Temenos online gegangen ist. Mit der Kernbanking-Technologie Transact von Temenos konnte Flowe in nur fünf Monaten als Italiens jüngste Challenger-Bank an den Start gehen, die sich zum Ziel gesetzt hat, mit nachhaltigen und ethischen Finanzdienstleistungen Bewegung in den Markt zu bringen. Flowe nahm die SaaS-Lösung von Temenos nach einer Fernimplementierung während der Coronavirus-Pandemie in Rekordzeit in Betrieb.

Flowe ging im Juni 2020 an den Start, um den Bedürfnissen jüngerer Privatkunden gerecht zu werden, die sich ein ethisches und innovatives digitales Banking wünschten. Digitale Banken bieten benutzerfreundliche mobile Banking-Erfahrungen und streben danach, umweltfreundlicher als traditionelle Banken zu sein. Die SaaS-Technologie von Temenos verleiht Flowe die nötige Flexibilität, um neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und den Kunden die benötigten personalisierten Erfahrungen zu bieten. Die SaaS-Lösung von Temenos versetzt Flowe in Kombination mit der einzigartigen Fähigkeit der Basistechnologien von Temenos Transact in die Lage, neue Produkte in einem Bruchteil der bisher benötigten Zeit auf den Markt zu bringen und ein differenziertes Kundenerlebnis zu schaffen.

Flowe bietet mit dem Fun-Konto ein Konto mit italienischer IBAN ohne monatliche Gebühren. Abhebungen am Geldautomaten in der Eurozone sind gebührenfrei, und der maximale Saldo des Kontos beträgt 10.000 €. Die Flowe-Karte besteht aus Holz, das aus zertifizierten Wäldern stammt. Sie unterstützt Wiederaufforstungsprojekte in Guatemala, reduziert und kompensiert CO2-Emissionen und unterstützt lokale Familien. Die Bank fördert das soziale Wohlergehen und baut eine Gemeinschaft auf, indem sie es den Nutzern ermöglicht, sich die Kosten zu teilen. Die Challenger-Bank bietet eine 100%-Gesichtserkennung, Onboarding-Funktionen und arbeitet selbstverständlich papierlos. Dank der API-First-Technologie von Temenos kann Flowe die Bereitstellungszeiten und -kosten reduzieren und auf einfache Weise eine Verbindung zu Dritten herstellen. Somit kann die Bank ihre Produktlinien ständig erneuern und aktualisieren, um den sich ändernden Bedürfnissen ihres Publikums junger Bankkunden Rechnung zu tragen.