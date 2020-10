Foot Locker, Inc. entscheidet sich für die Firma Adyen bei der Durchführung von internationalen Online- und In-Store-Zahlungen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940828-1&h=967

590892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940828-1%2

6h%3D2055889614%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adyen.com%252F%26a%3DAdyen&a=Adyen

(AMS: ADYEN), die globale Zahlungsplattform erster Wahl von vielen weltweit

führenden Unternehmen, gab heute bekannt, dass sie vom in New York ansässigen

Sportfachgeschäft Foot Locker, Inc. als Zahlungsplattform für verschiedene

globale Märkte und Vertriebskanäle ausgewählt wurde. Foot Locker und Adyen

arbeiten seit 2018 erfolgreich zusammen.



"Adyens einzigartige Plattform und deren globale Reichweite ermöglichen es Foot

Locker, ein beispielhaftes Zahlungserlebnis anzubieten, das den Bedürfnissen

unserer Kunden in verschiedenen Märkten in Nordamerika, Europa und APAC

entspricht", sagte John Wompey, Vizepräsident für Kundenbindung bei Foot Locker.

"Die Leistung Adyens, den Implementierungsprozess zu beschleunigen und zu

vereinfachen, war für unseren anhaltenden Erfolg in diesen Märkten

ausschlaggebend."







ihren Kunden die beste Erfahrung zu bieten. Wir arbeiten begeistert am weiteren

Ausbau unserer Beziehung zu Foot Locker und unterstützen sie gerne dabei", so

Kamran Zaki, Chief Operations Officer bei Adyen. "Foot Locker befindet sich in

der besonderen Lage, die besten Sportschuhe anzubieten und weltweit mehr Kunden

zu überzeugen. Wir sind stolz darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten."



Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940828

-1&h=1999811105&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D29

40828-1%26h%3D2881499348%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.adyen.com%252F%26a%3Dwww.a

dyen.com&a=www.adyen.com .



Über Adyen



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940828-1&h=4237248094&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940828-1%26h%3D3785807483%26u%3Dhttp%2

53A%252F%252Fwww.adyen.com%252F%26a%3DAdyen&a=Adyen (AMS: ADYEN) ist die

Zahlungsplattform der Wahl vieler weltweit führender Unternehmen und bietet eine

moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa,

weltweit beliebten Zahlungsmethoden verbunden ist. Adyen macht reibungsloses

Zahlen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle möglich und betreibt

Niederlassungen auf der ganzen Welt. Zu den Kunden des Unternehmens zählen

Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal. Die Zusammenarbeit mit

Foot Locker, Inc., wie sie in diesem Handelsmagazin vorgestellt wird,

unterstreicht das kontinuierliche gemeinsame Wachstum von Adyens und aktuellen

und neuen Handelspartnern im Laufe der Jahre.



Über Foot Locker, Inc.



Foot Locker, Inc. ist weltweit führend in der Verbreitung der Sneaker- und

Jugendkultur und bietet ein umfangreiches Markensortiment an, darunter Foot

Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction,

Runners Point und Sidestep. Mit 3.100 Geschäften im Einzelhandel in 27 Ländern

in Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland sowie auf Websites und

in mobilen Apps engagiert sich das Unternehmen dafür, die Jugendkultur auf der

ganzen Welt zu inspirieren und zu stärken. Zu diesem Zweck fördert das

Unternehmen die gemeinsame Leidenschaft der Selbstverwirklichung und schafft

unvergleichliche Erfahrungen im Herzen der globalen Sneaker-Community. Foot

Locker, Inc. Hat seinen Firmensitz in New York. Weitere Informationen erhalten

Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940828-1&h=3024547259&u=https%3A%

2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940828-1%26h%3D3283338687%26

u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.footlocker-inc.com%252F%26a%3Dwww.footlocker-inc.com&

a=www.footlocker-inc.com .



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg (https://c212.net/

c/link/?t=0&l=de&o=2940828-1&h=1400746981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940828-1%26h%3D1049235816%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma

.prnewswire.com%252Fmedia%252F432569%252FAdyen_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%25

2Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F432569%252FAdyen_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma

.prnewswire.com%2Fmedia%2F432569%2FAdyen_Logo.jpg)



Pressekontakt:



Adyen

Kayla LaDuke

press@adyen.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112233/4727810

OTS: Adyen





"Wir sind wie immer darin bestrebt, unseren Händlern die Möglichkeit zu geben,ihren Kunden die beste Erfahrung zu bieten. Wir arbeiten begeistert am weiterenAusbau unserer Beziehung zu Foot Locker und unterstützen sie gerne dabei", soKamran Zaki, Chief Operations Officer bei Adyen. "Foot Locker befindet sich inder besonderen Lage, die besten Sportschuhe anzubieten und weltweit mehr Kundenzu überzeugen. Wir sind stolz darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten."Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940828-1&h=1999811105&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940828-1%26h%3D2881499348%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.adyen.com%252F%26a%3Dwww.adyen.com&a=www.adyen.com .Über Adyenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940828-1&h=4237248094&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940828-1%26h%3D3785807483%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.adyen.com%252F%26a%3DAdyen&a=Adyen (AMS: ADYEN) ist dieZahlungsplattform der Wahl vieler weltweit führender Unternehmen und bietet einemoderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und anderen,weltweit beliebten Zahlungsmethoden verbunden ist. Adyen macht reibungslosesZahlen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle möglich und betreibtNiederlassungen auf der ganzen Welt. Zu den Kunden des Unternehmens zählenFacebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal. Die Zusammenarbeit mitFoot Locker, Inc., wie sie in diesem Handelsmagazin vorgestellt wird,unterstreicht das kontinuierliche gemeinsame Wachstum von Adyens und aktuellenund neuen Handelspartnern im Laufe der Jahre.Über Foot Locker, Inc.Foot Locker, Inc. ist weltweit führend in der Verbreitung der Sneaker- undJugendkultur und bietet ein umfangreiches Markensortiment an, darunter FootLocker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction,Runners Point und Sidestep. Mit 3.100 Geschäften im Einzelhandel in 27 Ländernin Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland sowie auf Websites undin mobilen Apps engagiert sich das Unternehmen dafür, die Jugendkultur auf derganzen Welt zu inspirieren und zu stärken. Zu diesem Zweck fördert dasUnternehmen die gemeinsame Leidenschaft der Selbstverwirklichung und schafftunvergleichliche Erfahrungen im Herzen der globalen Sneaker-Community. FootLocker, Inc. Hat seinen Firmensitz in New York. Weitere Informationen erhaltenSie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940828-1&h=3024547259&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940828-1%26h%3D3283338687%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.footlocker-inc.com%252F%26a%3Dwww.footlocker-inc.com&a=www.footlocker-inc.com .Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940828-1&h=1400746981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940828-1%26h%3D1049235816%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F432569%252FAdyen_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F432569%252FAdyen_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F432569%2FAdyen_Logo.jpg)Pressekontakt:AdyenKayla LaDukepress@adyen.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112233/4727810OTS: Adyen