Deutsche Post hebt die Jahresprognose deutlich an

Das dritte Quartal der Deutschen Post ist offenbar gut verlaufen. Im September liegen die Sendungsmengen auf hohem Niveau. Die Post erwartet nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal ein EBIT von 1,37 Milliarden Euro (Vorjahr: 942 Millionen Euro). In den Bereichen Post & Paket Deutschland, Express und Fracht steigt das EBIT klar an. In der Sparte Supply Chain sinkt es von 162 Millionen Euro auf 110 Millionen Euro.Der ...