Hyundai Mobis entwickelt AR HUDs zusammen mit einem Spezialisten für Holographie-Technik

SEOUL, Südkorea, 7. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX:012330) gab am 7. Oktober 2020 bekannt, dass es eine bedeutende Investition in Envisics getätigt hat, einem in Großbritannien ansässigen weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Augmented-Reality-Head-Up-Displays (AR HUD). Das AR HUD ist ein Sicherheitskomfortmerkmal der nächsten Generation, das Fahrinformationen in Echtzeit mit der vor uns liegenden Straße abgleicht und auf die Windschutzscheibe projiziert.

Hyundai Mobis hat in den letzten 3 Jahren trotz der unklaren globalen Geschäftsbedingungen, wie z.B. COVID-19, aggressiv in autonomes Fahren und Elektrifizierung investiert. Dies unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf die aktive Entdeckung und Entwicklung von Komponenten der nächsten Generation im Infotainment und im autonomen Fahren mit Velodyne und Motional und wird durch die Errichtung von drei neuen Elektrifizierungswerken in Korea ergänzt.

„Hyundai Mobis wird gemeinsam mit Envisics ein auf autonomes Fahren spezialisiertes AR HUD entwickeln, das bis 2025 in Serie produziert werden soll", erklärt Sung Hwan Cho, Executive Vice President, CTO. „Wir werden den globalen Automobilherstellern proaktiv die nächste Generation von AR HUD-Lösungen für mehr Sicherheit und Komfort präsentieren, die dafür sorgen, dass der Fahrer nicht abgelenkt wird."

Envisics ist ein führendes Unternehmen für holografische Technologie, das 2010 von Dr. Jamieson Christmas von der Universität Cambridge gegründet wurde. Envisics gilt als weltweit führend auf dem Gebiet der Augmented-Reality-Head-Up-Displays und ist das einzige Unternehmen mit Erfahrung in der Massenproduktion von HUDs, die auf dynamischer Holographie basieren.

Das AR HUD, in das Hyundai Mobis investieren wird, befindet sich derzeit in der ersten Phase der Markterschaffung, gilt aber als ein wichtiger Bereich für Auto-Infotainment, der in den nächsten 10 Jahren wettbewerbsfähig expandieren wird. Nach Angaben mehrerer globaler Marktforschungsunternehmen wird erwartet, dass der HUD-Markt bis 2025 jährlich im Durchschnitt um mindestens 12 % wachsen wird, und insbesondere das AR HUD wird von der Marktgröße von 1 Million im Jahr 2025 auf 12 Millionen im Jahr 2030 rapide anwachsen.