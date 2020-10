Francotyp-Postalia kündigt am Mittwoch Wechsel im Aufsichtsrat an. Botho Oppermann und Mathias Schindl werden zum Ende der anstehenden Hauptversammlung des Unternehmens am 10. November 2020 aus dem Gremium ausscheiden - „in bestem Einvernehmen”, wie Francotyp-Postalia in der heutigen Mitteilung betont. Oppermann werde sein Amt niederlegen und Schindls Amtszeit läuft ab. Den Aktionären werden zwei Kandidaten zur Wahl auf die frei ...