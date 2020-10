Ausblick für Unternehmensanleihen: An den Märkten gibt es den Impfstoff bereits

In aller Kürze:

Wir befinden uns immer noch mitten in der größten weltweiten Gesundheitskrise seit einem Jahrhundert, und die ganze Welt wartet auf einen Impfstoff, der uns eine Rückkehr zur Normalität erlaubt. Den Märkten wurde der Impfstoff allerdings bereits verabreicht – in Form einer beispiellosen Unterstützung des privaten Sektors durch die Geld- und Finanzpolitik. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob die Immunität gegen negative Nachrichten in den letzten Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen anhalten und die Brexit-Verhandlungen, geopolitische Spannungen und die jüngste Zunahme der Covid-19-Fallzahlen überdauern wird.

