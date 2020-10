M&G Investments: Was Investoren nach der US-Wahl erwartet

„Zum Thema Steuern: Die Demokraten sind eher die Partei der höheren Steuern und Ausgaben. Um fiskalische Anreize zu finanzieren, ist das Ziel der von Joe Biden vorgeschlagenen Steuererhöhungen, etwa 3,2 Billionen Dollar über zehn Jahre aufzubringen. Die Lohnsteuern für die Sozialversicherung würden steigen, der Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer sich von 37% auf 39,6% erhöhen, die Körperschaftssteuer von 21% auf 28%. Das würde zwar besonders den Bankensektor treffen. Dennoch würden die Erhöhungen geringer als unter der Präsidentschaft von Barack Obama ausfallen, als viele US-Unternehmen Kapital im Ausland parkten, um höhere inländische Steuern zu vermeiden. Biden könnte sich außerdem um eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Dollar pro Stunde bemühen. Dies dürfte die diskretionären Ausgaben erhöhen, würde sich aber negativ auf kleine Arbeitgeber und Einzelhändler auswirken, die bereits während der Coronavirus-Lockdowns zu kämpfen hatten.

Zu den Klimakosten: Donald Trump beabsichtigt, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Biden wird wohl mit ziemlicher Sicherheit Unterzeichner bleiben und einen Plan zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 aufstellen. Biden hat Ausgaben in Höhe von 2 Billionen Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren angekündigt, um die Nutzung sauberer Energie im Verkehrs-, Elektrizitäts- und Bausektor deutlich zu erhöhen. Der Vorschlag zielt darauf ab, Wirtschaftswachstum zu schaffen, die Infrastruktur zu stärken und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen. Unternehmen für fossile Brennstoffe und energieintensive Firmen dagegen werden wohl unter Trump deutlich besser fahren.

Das Gesundheitswesen ist ein weiteres Wahlschlachtfeld. Biden wird wohl politische Maßnahmen zu einem breiteren Zugang zur Gesundheitsversorgung ergreifen. Trump hat unterdessen auch die Rhetorik über die Arzneimittelpreise in den USA verschärft. Er will die Preise, die in den USA im Allgemeinen höher sind, auf internationales Niveau senken. Dies könnte zu einer gewissen Kursvolatilität bei Aktien des Gesundheitswesens führen, je mehr die Wahl naherückt.