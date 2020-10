JEFFERIES belässt DEUTSCHE POST AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Post nach vorläufigen Zahlen und einer Anhebung der Ergebnisprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) für das dritte Quartal habe der Logistiker vor allem dank der DHL-Sparte die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürften nun für das Ebit in diesem Jahr um bis zu zehn Prozent steigen./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 10:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2020 / 10:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Post Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de