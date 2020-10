DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 10 Prozent ohne Bezugsrecht - Platzierungspreis von EUR 2,75



07.10.2020 / 17:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Geschäftsführung der Fonterelli GmbH & Co. KGaA hat heute vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Ausgegeben werden sollen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 bis zu 55.731 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Platzierungspreis von EUR 2,75 je Aktie. Bei vollständiger Platzierung erhöht sich das Grundkapital der Fonterelli GmbH & Co. KGaA von EUR 557.319,00 auf EUR 613.050,00.