Deutscher EU-Vorsitz mit Kompromissangebot im Haushaltsstreit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Streit über den EU-Haushalt und das Milliardenpaket gegen die Corona-Krise hat der deutsche EU-Vorsitz dem Europaparlament ein Kompromissangebot gemacht. Auf Wunsch des Parlaments könnte für bestimmte EU-Programme in den nächsten sieben Jahren ein hoher einstelliger Milliardenbetrag zusätzlich vorgesehen werden, schrieb der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß am Mittwoch an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Johan Van Overtveldt.

Clauß verhandelt im Auftrag der EU-Staaten mit dem Parlament, um das insgesamt 1,8 Billionen Euro schwere Haushalts- und Corona-Paket unter Dach und Fach zu bekommen. Das Parlament verlangt kräftige Nachbesserungen, darunter 38,9 Milliarden Euro zusätzlich für wichtige EU-Programme. Mit dem Angebot ging Clauß vor der nächsten Runde am Donnerstag einen Schritt auf die Abgeordneten zu.