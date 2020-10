Die Aktienmärkte zeigen ein ganz ähnliches Muster wie damals beim Handelskrieg: Trump mit einer negativen Botschaft, die Märkte rauschen nach unten. Dann aber streut er wieder Hoffnung und die Aktienmärkte steigen wieder - sie reagieren wie Pawlowsche Hunde. Was damals der Handelskrieg war ist heute der Stimulus - und beides sorgt immer wieder für Rallys, und das obwohl sich eigentlich nichts wirklich ändert: was eigentlich ist denn das Resultat des Handelskriegs und des Deals mit China? Klar gesagt: null, denn das Handelsbilanzdefizit der USA ist wieder viel größer als zu Beginn der Trump-Regierung. Und so wird es auch mit dem nächsten Stimulus sein: er ändert eigentlich nichts an der desolaten realwirtschaftlichen Lage, sondern verschiebt das Problem wieder nur weiter in die Zukunft durch neue Schulden..

