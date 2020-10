OLG Naumburg verurteilt Audi AG mit Urteil vom 18.09.2020, 8 U 39/20, im Abgasskandal zu Schadensersatz / Betroffene sollten ihre Ansprüche jetzt durchsetzen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Auch für die Audi AG wird es im Dieselskandal immer enger.Nachdem bereits das OLG Koblenz mit Urteil vom 05.06.2020, 8 U 1803/19,feststellte, dass der Autobauer aus Ingolstadt haftet, verurteilte nunmehr auchdas OLG Naumburg mit Urteil vom 18.09.2020, Az.: 8 U 39/20, die Audi AG zurvollständigen Rückabwicklung des Kaufvertrages über einen Audi SQ5 3.0 TDI."Auch Besitzer von Fahrzeugen der Marken Audi, Porsche und VW mit 3,0 LiterDieselmotoren sollten sich daher nicht auf die Rückrufaktionen verweisen lassen,sondern Schadensersatz verlangen", empfehlen Dr. Marcus Hoffmann und MirkoGöpfert, Partner der im Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann &Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg.Der Volkswagen-Konzern hat nicht nur bei den durch die Volkswagen AGhergestellten Dieselmotoren des Typs EA189 "getrickst". Auch viele der mit einem3,0 Liter V6 Motor bestückten Premium-Modelle des Konzerns sind nach Auffassungdes Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) mit unzulässigen Abschalteinrichtungenversehen. Daher werden bereits seit Längerem auch Fahrzeuge der Marken Audi,Porsche und VW, in denen die federführend durch die Audi AG entwickelten Motorenmit der Typenbezeichnung EA897 oder EA896 (Gen2) verbaut sind, aufgrundverpflichtender Rückrufe des KBA in die Werkstatt gerufen. Gerade wenn man sichbewusst für ein hochpreisiges Fahrzeug aus dem Premiumsegment entschieden hat,möchte man sich natürlich nicht mit einem in seiner Wirkungsweise und seinenFolgen nicht genauer spezifizierten Software-Update abspeisen lassen", weißRechtsanwalt Göpfert aus der Praxis zu berichten.Zahlreiche Betroffene wollen ihre manipulierten Kfz daher zurückgeben undverklagen die Audi AG auf Schadensersatz. Da die Manipulationen bei 3,0 Liter V6Dieselfahrzeugen in ihrer gesamten Tragweite erst mehr und mehr ans Lichtkommen, kann es noch nicht die "Urteilsflut" wie gegen die Volkswagen AG inBezug auf EA189-Motoren geben. "Die haftungsbegründenden Tatsachen sind indessenhier wie dort die gleichen", stellt Rechtsanwalt Dr. Hoffmann klar. Nachdembereits zahlreiche Landgerichte den Hersteller in der Haftung sahen, wird esauch in den Berufungsinstanzen für die Audi AG zunehmend ungemütlich. So sahbereits das OLG Koblenz in seinem Urteil vom 05.06.2020, 8 U 1803/19, denAutobauer aus Ingolstadt in der Verantwortung.Jetzt verurteilte ein weiteres Oberlandesgericht die Audi AG. Nach der aktuellenEntscheidung des OLG Naumburg vom 18.09.2020, Az.: 8 U 39/20, haftet die Audi AGdem Käufer eines Audi SQ5 mit einem 3-Liter Dieselmotor des Typs EA896 Gen2wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung auf Schadensersatz. In