We Love Travel! findet für Reisebegeisterte rein digital statt (FOTO)

Berlin (ots) - ITB Berlin und Berlin Travel Festival veranstalten dreitägigesOnline-Event für Fach- und Privatbesucher vom 16. bis 18. Oktober 2020 -Livestream und digitale Ausstellerpräsenz - Diskussionsrunden und digitaleNetworking-Sessions für alle registrierten Fachteilnehmer am Freitag -kostenloser Livestream am Wochenende und ohne vorherige RegistrierungAufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie in der Bundeshauptstadthaben sich die ITB Berlin und das Berlin Travel Festival entschieden, dasanstehende We Love Travel! Event in der Arena Berlin ohne Aussteller undBesucher vor Ort durchzuführen. Angesichts des Status von aktuell vierInnenstadt-Bezirken Berlins als RKI-Risikogebiete ist die Situation in denjüngsten Tagen zu unwägbar geworden, um We Love Travel! wie ursprünglichangedacht hybrid durchzuführen. Die Sicherheit der Aussteller, Speaker, Besucherund Mitarbeiter hat für die Veranstalter die allerhöchste Priorität. "DieseEntscheidung ist eine klare Entscheidung für das We Love Travel! Event und fürdie Branche! Wir wollen nun verstärkt im digitalen Raum den Austauschermöglichen. Unsere Motivation und unser guter Wille mussten sich leider derRealität geschlagen geben, aber die Sicherheit aller Beteiligten steht für unsan oberster Stelle," so Bernd Neff, Founder Berlin Travel Festival.Die Veranstaltung vom 16.-18. Oktober 2020 war bereits zuvor als Hybrid-Eventmit Live-Übertragung des Bühnenprogramms geplant. An diesem halten dieOrganisatoren wie geplant fest. Viele Speaker der Panels am B2B-Freitag undPrivatbesucher-Wochenende werden unter geprüften Hygiene- undSicherheitsmaßnahmen nach wie vor zum Veranstaltungsort in die Arena Berlinkommen. Sämtliche Inhalte werden gestreamt und online auf der We LoveTravel!-Website ( http://www.welovetravel.berlin ) übertragen. BeiDiskussionsrunden können Teilnehmer auf der digitalen Plattform individuelleFragen an die Referenten oder den Moderator stellen. Auch Aussteller haben wiebisher die Möglichkeit, sich ausschließlich virtuell zu präsentieren. Einkäufer,Aussteller und Fachbesucher können sich zudem auf der Networking Plattformonline im virtuellen Meetingraum vernetzen. David Ruetz, Head of ITB Berlin: "Esist immer ein schwieriger Schritt, monatelange Planung von einem Tag auf denAnderen umzustellen und an neue Gegebenheiten anzupassen. Jetzt geht es darum,der Branche eine virtuelle Plattform für den erfolgreichen Austausch zu bieten.In diesem Punkt sind wir sehr gut aufgestellt, da wir das Event von Anfang anhybrid geplant haben."TERMINE16. Oktober 2020: 9 -18 Uhr (Live-Stream für Fachbesucher)