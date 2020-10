Nürnberg (ots) -



- Nominierte für den 1. Deutschen Immobilienpreis: Expertenjury benennt die

besten Immobilienprofis in 7 Kategorien

- Große Resonanz: Über 1.300 Bewerbungen für die Preisverleihung im November

- Onlinevoting für Publikumspreis "Haus der Herzen" noch bis 31. Oktober unter

https://gewinnspiel.deutscher-immobilienpreis.de/ möglich



Der Bewerberansturm auf den von immowelt organisierten Deutschen Immobilienpreis

war gewaltig. Aus über 1.300 Einreichungen wurden nun die besten

Immobilienprofis auserkoren. Die neutrale und hochkarätige Fachjury nominierte

in 7 Kategorien Firmen, die mit außergewöhnlichen Leistungen überzeugen konnten.

Im ersten Schritt werden die Nominierten in 4 Kategorien veröffentlicht, die

weiteren Nominierten folgen am 8. Oktober. Der Publikumspreis "Haus der Herzen"

wird in einem Onlinevoting bis 31. Oktober ermittelt. Alle Sieger des Deutschen

Immobilienpreis 2020 werden im November gekürt.







viele tolle und innovative Akteure es in der deutschen Immobilienbranche gibt",

sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO der immowelt AG. "Es ist der Jury nicht

leichtgefallen, aus einem hochkarätigen Bewerberfeld die Nominierten

auszuwählen. Ich bin begeistert über das phänomenale Interesse und die äußerst

zahlreichen Bewerbungen. Darum möchte ich mich bei allen Einreichern herzlich

bedanken und drücke den Nominierten die Daumen für die Preisverleihung."



Über 1.300 Einreichungen für 1. Deutschen Immobilienpreis



Der Deutsche Immobilienpreis ist von immowelt initiiert und wird in diesem Jahr

erstmals verliehen. Er zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der

Immobilienwirtschaft aus. Über 1.300 Bewerbungen wurden bis Ende August

eingereicht. Eine unabhängige 9-köpfige Jury aus Industrie, Verbänden und

Fachpresse prüfte im Anschluss die Einreichungen sorgfältig. Am 16. September

fand die erste digitale Jurysitzung statt, in der aus dem hervorragenden

Bewerberfeld die finale Auswahlrunde der Nominierten gekürt wurde. Diese besteht

aus jeweils 3 Firmen in 7 Kategorien. Das Feld der Nominierten wird in aufwändig

produzierten Videos von den Jurymitgliedern präsentiert. Die Clips sind unter

https://www.deutscher-immobilienpreis.de/nominierte.html zu sehen.



Die Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2020 werden im November nach der 2.

Jurysitzung bekanntgegeben.



Die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2020:



Verliehen werden Preise in 8 Kategorien (inklusive Publikumspreis). Das sind die

Nominierten für die



