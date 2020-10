Verzögerungen bei dem erhofften weiteren Corona-Konjunkturpaket in den USA haben den Hoffnungen auf eine weitere Wirtschaftsbelebung und damit auch den Ölpreisen einen Dämpfer verpasst.

Tags zuvor hatte noch die politische Unsicherheit, die infolge des coronabedingten Krankenhausaufenthaltes von US-Präsident Donald Trump aufgekommen war, nachgelassen. Investoren hofften zudem auf Fortschritte bei den Verhandlungen der Demokraten und Republikaner über ein neues Konjunkturpaket.

Kurz nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus schaltete Trump dann im Wahlkampfmodus einen Gang höher. Er wies die Regierung und seine Republikaner an, bis nach der Wahl Anfang November nicht mehr mit den Demokraten über ein Wirtschaftspaket zu verhandeln. Sicher hätten viele erwartet der US Präsident liegt mit schläuchen im Mund Wochenlang ans Bett gefesselt im Krankenhaus und kämpft um sein Leben.

Realität ist jedoch, er steckt es aktuell weg wie ein kerngesunder Junger Mann und ist 4 Tage nach Ausbruch wieder voll einsatzfähig und am Schreibtisch. Das wird seinen Umfragewerten sicher nicht Schaden zufügen.

Gleichzeitig sind laut dem American Petroleum Institute die US-Lagerbestände in der vergangenen Woche um 951.000 Barrel sprunghaft angestiegen.

Das werten wir zu unserer technischen Aussicht als klar bärisches Anzeichen für den Kursverlauf.

Brent Öl:

Wie bereits gestern geschrieben, befindet sich die nächste Hürde für die Bullen in Brent bei $42.53, die den Markt nun bereits zum vierten Mal wieder nach Süden abgedrängt hat. Solange sich der Markt jedoch über $39.08 hält, gehen wir nun in beiden hinterlegten Szenarien zumindest noch einmal von Notierungen im Bereich von $44.50 aus. Unter $39.08 nimmt das Szenario für die Abwärtsbewegung in Richtung $31.18 deutlich zu.

Wer vom gelben in den lilanen Zielbereich eine Long Position gehalten hat konnte knapp 3$ mitnehmen.

Wir werden für beide Richtungen einen Einstieg im Brent OIL vorbereiten. Bei Ausbruch Long und beim Abverkauf unter das bisherige Tief würden wir Short gehen. Noch heißt es Füße Still halten, der Markt hat sich noch nicht entschieden.

