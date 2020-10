Abris investiert in polnischen Anbieter von E-Commerce-Lieferlösungen

Warschau (ots/PRNewswire) - Abris, führender Private-Equity-Investor in

Mitteleuropa, unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der Mehrheit an Apaczka



Mavason Limited, Tochtergesellschaft des Fonds Abris CEE Mid-Market III LP, der

von Abris Capital Partners Ltd. verwaltet wird, hat mit dem Fonds 21 Concordia

und seinen Gründern eine Vereinbarung über den Erwerb der Aktienmehrheit an R2G

Polska Sp. z o. o. unterzeichnet. Das Unternehmen ist unter der Marke Apaczka

tätig und ist der größte Anbieter von E-Commerce-Lieferlösungen in Polen. Die

Transaktion unterliegt dem Standard-Genehmigungsverfahren des polnischen Amtes

für Wettbewerb und Verbraucherschutz (UOKiK).







und Integrator. Es bietet umfassende Versanddienstleistungen für

E-Commerce-Shops sowie KMU- und SOHO (Small Office / Home Office)-Kunden. Es

unterstützt seine Unternehmenskunden bei der Entwicklung ihres Geschäfts und

bietet professionelle Werkzeuge, die die tägliche Logistik erleichtern. In den

letzten Zehn Jahren kumulierte das Unternehmen fast 30 Millionen Sendungen für

über 160.000 Kunden. Der Umsatz stieg in den vergangenen Jahren stetig und

betrug im Jahr 2019 30 Mio. EUR.



Abris verfügt über umfangreiche Erfahrung im Kurier- und Logistiksektor. Er hat

erfolgreich in das polnische E-Commerce-Logistikunternehmen Siódemka und den

rumänischen Kurierdienstleister Urgent Cargus investiert. Beide konnten eine

führende Marktposition erwerben, indem sie die wachsenden Bedürfnisse der Kunden

im E-Commerce-Sektor angesprochen haben.



Es ist zu erwarten, dass Apaczka vom anhaltenden Wachstum der Ausgaben für

E-Commerce weltweit profitieren wird. Prognosen zufolge werden die

Online-Ausgaben in Polen, die in den letzten zwei Jahrzehnten stets stark und

beständig gestiegen sind, auch in den kommenden Jahren wachsen. Dieser Trend

verstärkte sich im Jahr 2020 durch die Coronavirus-Pandemie weiter und der Markt

verzeichnete einen Anstieg um 35 % gegenüber dem Vorjahr.



Edgar Kolesnik , Partner bei Abris Capital Partners, kommentierte:"Apaczka liegt

voll und ganz im globalen Trend: Die E-Commerce-Ausgaben steigen und die

Nachfrage nach Lieferdiensten wächst. Wir erkennen ein großes Potenzial für die

weitere Entwicklung des Unternehmens. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem

aktuellen erfahrenen Management-Team unsere ehrgeizigen Pläne sowohl in Bezug

auf organisches Wachstum als auch in Bezug auf Akquisitionen umsetzen können."



Grzegorz Iwaniuk, Mitbegründer und Präsident von R2G, kommentierte:



"Unsere aktuelle Strategie ist es unseren Marktanteil zu erhöhen und unsere



