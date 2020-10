Lumos Diagnostics erhöht überzeichnetes Pre-IPO-Kapital um 25 Millionen AUD

Die Finanzierung wird es Lumos mit Hauptsitz in Melbourne ermöglichen, sein wachstumsstarkes Schnelldiagnostikgeschäft in den USA weiter auszubauen. Dazu gehören die Erweiterung der Produktionsbetriebe in Kalifornien und Florida und das anhaltende kommerzielle Wachstum seines FebriDx-Produkts, eines weltweit ersten Fingerstich-Bluttests, der innerhalb von 10 Minuten anzeigen kann, ob eine Person eine bakterielle oder virale Infektion hat.

Lumos Diagnostics , ein Unternehmen für schnelle Point-of-Care-Diagnostik, hat eine überzeichnete Kapitalerhöhung vor dem Börsengang in Höhe von 25 Millionen AUD abgeschlossen, noch vor der voraussichtlichen Notierung an der Australian Securities Exchange (ASX) 2021.

Das Kapital wurde aus einer Kombination von institutionellen Fonds, darunter Perennial Value und Ellerston Capital, und erfahrenen Investoren aufgebracht, von denen viele Lumos bei früheren Kapitalbeschaffungen unterstützt haben. Es knüpft an eine erfolgreiche Erhöhung der Serie A Anfang 2020 an, die von Planet Innovation angeführt wurde, einem in Melbourne ansässigen Unternehmen für Gesundheitsinnovationen.

„Lumos hat in den letzten Jahren ein starkes Fundament aufgebaut, und diese Finanzierung wird uns ermöglichen, unseren Wachstumsplan zu beschleunigen“, sagte Sam Lanyon, Vorstandsvorsitzender von Lumos Diagnostics. „Wir freuen uns, dass Investoren anerkennen, wie einmalig Lumos mit seinem Angebot an digitalen Lösungen für die Schnelldiagnostik in Verbindung mit hochwirksamen und weltweit relevanten firmeneigenen Produkten wie FebriDx ist.“

David Keelan, Portfoliomanager bei Ellerston Capital und erstmaliger Lumos-Investor, sagte: „Ich bin wirklich begeistert vom Potenzial von Lumos. Die Schnelldiagnostik ist international ein sich entwickelnder Sektor, und um ein wirklich starkes und wachsendes Dienstleistungsgeschäft zu haben, das durch ein Produktgeschäft mit großem Potenzial ergänzt wird, das war eine zu gute Investition, um sie zu verpassen.“

Ryan Sohn, stellvertretender Portfoliomanager bei Perennial Value, wurde Lumos Diagnostics über Planet Innovation (PI) vorgestellt, wo er auch als Investor tätig ist. „Durch PI konnte ich das beträchtliche Wachstum von Lumos in den letzten Jahren verfolgen. Es ist ein Unternehmen mit großen Ambitionen und einem tollen Team dahinter, und ich freue mich darauf, Teil dieser nächsten Wachstumsphase zu sein, während das Unternehmen sich auf einen Börsengang im nächsten Jahr vorbereitet“, sagte Ryan.