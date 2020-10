Tochtergesellschaft von Micron Waste stellt medizinische Gesichtsmasken der ASTM-Stufe 3 her

Vancouver (British Columbia), 7. Oktober 2020 - Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2) („Micron“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Micron Technologies Inc. („Micron Technologies“), ein Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung in Kanada, die Stufe-3-Zertifizierungsanforderungen (die „ASTM-Stufe-3-Anforderungen“) der F2100 – 19 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks der American Society for Testing and Materials (die „ASTM F2100 Standards“) für seine dreilagigen chirurgischen Gesichtsmasken erfüllt hat. Micron Technologies nutzt derzeit die Anlage des Unternehmens in Delta (British Columbia) zur Herstellung der dreilagigen chirurgischen Masken.

Neben anderen technischen Spezifikationen stellen die ASTM-Stufe-3-Anforderungen sicher, dass medizinische Gesichtsmasken eine bakterielle Filtrationseffizienz von mindestens 98 % aufweisen, was dem höchsten Leistungsniveau der ASTM F2100 Standards entspricht. Sowohl Health Canada als auch die US-amerikanische Food & Drug Administration erkennen die ASTM F2100 Standards an.

Die Erfüllung der ASTM-Stufe-3-Anforderungen ist ein bedeutsamer Meilenstein für Micron Technologies, der es dem Unternehmen ermöglicht, weiterhin die Bedürfnisse der Medizinbranche, verschiedener börsennotierter und privater Unternehmen sowie der allgemeinen Öffentlichkeit zu erfüllen. Harvey Sidhu, President von Micron Technologies, sagte: „Während die Gesellschaft weiterhin weltweit eine zweite COVID-19-Welle erlebt, hat Micron Technologies entscheidende Industriestandard-Zertifizierungen erhalten, die es uns ermöglichen, Masken in medizinischer Qualität anzubieten, die eine Bakterienfiltration von 98 % bieten. Wir erweitern nach wie vor unsere Produktlinie an zertifizierten medizinischen Gesichtsmasken, die in Kanada hergestellt werden, und bieten diese Produkte nordamerikanischen Verbrauchern zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Bis heute hat Micron Technologies von verschiedenen Organisationen Interesse am Kauf seiner medizinischen Gesichtsmasken verzeichnet.“