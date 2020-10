Umbuchung im Vorstand, Kommentar zu Tui von Carsten Steevens

Frankfurt (ots) - Als Tui im März vor zwei Jahren Birgit Conix zur Finanzchefinberief, war die Welt für den Touristikkonzern noch größtenteils in Ordnung. DasUnternehmen schickte sich an, im vierten Geschäftsjahr in Folge ein prozentualzweistelliges Gewinnwachstum zu erreichen. Dass mit Conix, die als CFO beimbelgischen Telekomunternehmen Telenet arbeitete und zuvor auch für Heinekensowie Johnson & Johnson tätig war, im Herbst 2018 eine Branchenfremde dasFinanzressort in Hannover übernehmen sollte, erschien keinesfalls bedenklich.Der seit 2013 von dem früheren Vodafone-Deutschlandchef Friedrich Joussengeführte Reisekonzern freute sich über gute Sommerbuchungen, über seinen Wandelzum Entwickler, Investor und Betreiber von Hotels und Kreuzfahrten und arbeitetean seiner digitalen Neuausrichtung.Gereizt habe sie die "spannende Transformationsstrategie der Tui", erklärte dieneue Finanzchefin nach ihrem Antritt. Wenig später folgte im Zuge desschwierigen Veranstaltergeschäfts die erste und Ende März 2019 aufgrund desweltweiten Flugverbots für Boeing-737-Max-Maschinen die zweite Gewinnwarnungseit der Fusion der Tui mit der Reisetochter Tui Travel Ende 2014. Zeit zumEinarbeiten in die nicht triviale Touristikwelt und in ein Unternehmen mitvielen verschiedenen Geschäftseinheiten blieb Conix nicht. Für sie wurde raschund unerwartet Krisenmanagement zur vordringlichen Aufgabe - erst recht mitAusbreitung der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden weitgehendenEinstellung des Reisegeschäfts.Erwartungen an die Aufgaben und Erfahrungen im Job klafften schnell immer weiterauseinander: Nun, nachdem die Liquidität infolge zweier staatlicherStabilisierungspakete mit Finanzhilfen von insgesamt rund 3 Mrd. Euro vorläufiggesichert zu sein scheint, zieht die im Konzern fachlich wie menschlich offenbarsehr geschätzte Finanzchefin einen Schlussstrich. Mit Sebastian Ebel folgt ihrein langjähriger Konzernkenner mit Finanzexpertise und operativenManagementerfahrungen. Lange einarbeiten muss sich der künftige CFO nicht, wasfür die Tui von Belang ist. Neben weiteren Kostensenkungen stehen vor allemMittelsicherung und Bilanzstärkung auf der Agenda.Auch die weiteren Personalentscheidungen beim aktuellen Umbau der Führungzeigen, dass der Konzern jetzt vor allem auf Kenntnisse des Unternehmens und derBranche setzt. Zugleich erhalten Manager der nächsten Generation die Chance,größere Verantwortung zu übernehmen und sich zu empfehlen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4727983OTS: Börsen-Zeitung