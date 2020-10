Automobilbranche: GeicoTaikisha akquiriert drei neue Unternehmen in Europa / Der deutsche Markt und das vertikale Know-how stehen an erster Stelle

Mailand (ots) - GeicoTaikisha, italienisch-japanische Gruppe mit Hauptsitz in Cinisello Balsamo (Nord-Mailand) und Weltmarktführer in der Produktion von automatisierten Lackieranlagen für Autokarosserien festigt sein technologisches Know-how und seine Marktposition weltweit durch die Übernahme von drei Ingenieurunternehmen. Die Transaktion, die wegen der Pandemie - einer Situation, die aufgrund der Unsicherheit und globalen Wirtschaftskrise mit der Krise von 2009 vergleichbar ist - in einem der düstersten Momente der Automobilindustrie erfolgte, fand in diesen Tagen ihren erfolgreichen Abschluss. Heute wie damals entschied das Unternehmen diese schwierige Zeit zu nutzen, um über den Horizont hinauszublicken und sich auf die Erholung der Märkte vorzubereiten. Im Jahr 2009 war es die Einweihung des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums - dem Pardis Innovation Centre - heute ist es die Akquisition von drei Unternehmen. Die Leitstrategie dieser Transaktion ist das Bewusstsein um die Bedeutung, die der deutsche Markt, der vermutlich auch die Konjunkturerholung anführen wird, in Europa in der Automobilbranche hat. "Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Lage voller Unsicherheiten ist, doch in schwierigen Zeiten noch stärker zu investieren, ist Teil unserer DNA, denn wir empfinden dies als unsere Pflicht gegenüber unseren Stakeholdern und ihrer Zukunft." Daryush Arabnia, Präsident und CEO der Gruppe GeicoTaikisha.



Die Akquisition betrifft das Unternehmen J-PM mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, das im Bereich der Dienstleistungen in Sachen Technologien und des Projektmanagements tätig ist; das Unternehmen PSP - mit der russischen Niederlassung - das elektrische Steuerungen entwickelt und das kroatische Unternehmen SAC, das auf die Entwicklung von Software- und IT-Lösungen spezialisiert ist, um mit Blick auf die Industrie 4.0 noch "intelligentere" Anlagen zu erhalten. Mit dieser neuen Unternehmensstruktur geben diese drei Unternehmen den Ausschlag zur Gründung von GeicoTaikisha Germany (J-PM) und GeicoTaikisha Controls (PSP und SAC).