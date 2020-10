Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mailand (ots) - GeicoTaikisha, italienisch-japanische Gruppe mit Hauptsitz inCinisello Balsamo (Nord-Mailand) und Weltmarktführer in der Produktion vonautomatisierten Lackieranlagen für Autokarosserien festigt sein technologischesKnow-how und seine Marktposition weltweit durch die Übernahme von dreiIngenieurunternehmen. Die Transaktion, die wegen der Pandemie - einer Situation,die aufgrund der Unsicherheit und globalen Wirtschaftskrise mit der Krise von2009 vergleichbar ist - in einem der düstersten Momente der Automobilindustrieerfolgte, fand in diesen Tagen ihren erfolgreichen Abschluss. Heute wie damalsentschied das Unternehmen diese schwierige Zeit zu nutzen, um über den Horizonthinauszublicken und sich auf die Erholung der Märkte vorzubereiten. Im Jahr 2009war es die Einweihung des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums - demPardis Innovation Centre - heute ist es die Akquisition von drei Unternehmen.Die Leitstrategie dieser Transaktion ist das Bewusstsein um die Bedeutung, dieder deutsche Markt, der vermutlich auch die Konjunkturerholung anführen wird, inEuropa in der Automobilbranche hat. "Wir sind uns bewusst, dass die aktuelleLage voller Unsicherheiten ist, doch in schwierigen Zeiten noch stärker zuinvestieren, ist Teil unserer DNA, denn wir empfinden dies als unsere Pflichtgegenüber unseren Stakeholdern und ihrer Zukunft." Daryush Arabnia, Präsidentund CEO der Gruppe GeicoTaikisha.Die Akquisition betrifft das Unternehmen J-PM mit Sitz in Stuttgart,Deutschland, das im Bereich der Dienstleistungen in Sachen Technologien und desProjektmanagements tätig ist; das Unternehmen PSP - mit der russischenNiederlassung - das elektrische Steuerungen entwickelt und das kroatischeUnternehmen SAC, das auf die Entwicklung von Software- und IT-Lösungenspezialisiert ist, um mit Blick auf die Industrie 4.0 noch "intelligentere"Anlagen zu erhalten. Mit dieser neuen Unternehmensstruktur geben diese dreiUnternehmen den Ausschlag zur Gründung von GeicoTaikisha Germany (J-PM) undGeicoTaikisha Controls (PSP und SAC).Diese Transaktion ermöglicht es der Gruppe GeicoTaikisha die Marktführerschaftweiter zu stärken, dies insbesondere durch ein Ad-hoc-Angebot für deutscheKunden, mit denen sie bereits seit Jahren zusammenarbeitet. Durch die Präsenz inDeutschland sollen die Kontakte zu deutschen OEMs weiter ausgebaut werden, um imLaufe der Zeit eine zunehmend stabile und nachhaltige Beziehung führen zu könnenund eine Interessenkonvergenz für die Entwicklung wettbewerbsfähigertechnologischer Lösungen mit hochtechnisiertem Gehalt zu bilden. Darüber hinauswird der Konzern von der unmittelbaren Erweiterung seines Know-hows profitieren