SALT LAKE CITY (dpa-AFX) - Die Vizekandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, hat US-Präsident Donald Trump Versagen in der Corona-Pandemie vorgeworfen. "Diese Regierung hat das Recht auf eine Wiederwahl verwirkt", sagte Harris bei der Debatte der Vize-Kandidatin vor der Präsidentschaftswahl am Mittwochabend in Salt Lake City. "Das amerikanische Volk ist Zeuge des größten Versagens einer Regierung in der Geschichte unseres Landes geworden." Harris zieht als Stellvertreterin des Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Joe Biden, in die Wahl am 3. November.

Vizepräsident Mike Pence - der der Corona-Task-Force im Weißen Haus vorsteht - nahm das Krisenmanagement der Trump-Regierung bei der Debatte in Schutz. Pence verwies darauf, dass Trump frühzeitig in der Pandemie Einschränkungen für Reisende aus China und der EU erlassen und damit zahlreiche Menschenleben gerettet habe.

Harris sagte, anders als die Trump-Regierung habe Biden einen Plan für den Kampf gegen das Coronavirus. So solle die die Kontaktverfolgung verbessert und ein Impfstoff - wenn die Entwicklung abgeschlossen ist - kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Pence sagte, Trump und er hätten großes Vertrauen in die Fähigkeit der Amerikaner, die Informationen zum Schutz vor dem Coronavirus selber in die Praxis umzusetzen. Der Trump-Regierung wird vorgeworfen, Schutzmaßnahmen selber nicht zu beachten. Am vergangenen Donnerstag war Trump selber positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wurde von Freitag bis Montag im Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda bei Washington behandelt. Die Pandemie hat in den USA bislang mehr als 210 000 Menschen das Leben gekostet./cy/DP/zb