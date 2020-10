Coty gibt Ausweitung von Kylie Skin auf Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien bekannt

Über die sich aus den bestehenden Einzelhandelspartnerschaften ergebenden Möglichkeiten hinaus können Verbraucher damit direkt über die D2C (Direct to Consumer)-Websites ihre Lieblingsprodukte in lokalen Sprachen und Währungen erwerben, ohne dass zusätzliche Zollkosten und –gebühren anfallen. Außerdem ermöglicht das neu gestartete Direktvertriebsnetz eine schnellere Lieferung der Produkte an den Verbraucher.

Coty Inc. (NYSE:COTY) meldet den Start der Direktvertriebs-Flaggschiff-Websites für Kylie Skin in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien. Als eine der wachstumsstärksten und in den sozialen Medien populärsten Kosmetikmarken ist die weltweite Verfügbarkeit für die Mission unserer Marke von größter Bedeutung.

Über ihre Social-Media-Kanäle hat Kylie eine starke Beziehung zu ihren Fans und Kunden aufgebaut und weltweit Nachfrage nach ihren leistungsstarken Hautpflegeprodukten geweckt. „Wir beobachten nach wie vor, dass die Kollektionen schnell ausverkauft sind. So war der vor kurzem an ihrem Geburtstag im August eingeführte Lip Balm Set innerhalb von 18 Minuten bereits vergriffen“, so Simona Cattaneo, President Luxury Brands bei Coty. „Der Start der internationalen Websites von Kylie Skin untermauert auch das strategische Engagement von Coty für die Stärkung des Direct-to-Consumer-Geschäftsmodells.”

Kylie Jenner kommentierte: „Der Start von KylieSkin.com in Märkten auf der ganzen Welt freut mich sehr. Ich hatte schon immer den Wunsch, meine Hautpflege-Reihe weltweit mehr Verbrauchern zugänglich zu machen, und mit den neuen Websites wird der Kauf der Produkte jetzt einfacher und die Lieferung schneller. Ich freue mich auf den Kontakt mit mehr Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien, um von ihren Lieblingsprodukten zu erfahren und wie sie diese in ihrer tägliche Routine verwenden.”

Kylie Jenner zählt mit über 300 Millionen Followern auf ihren persönlichen und Marken-Social-Media-Kanälen zu den weltweit am meisten bewunderten Personen. Auch ist sie eine der einflussreichsten Stimmen weltweit bei Käufern von Kosmetika. Kylie Skin wurde im Mai 2019 gegründet und entwickelte sich schnell zu einer der am meisten verkauften Hautpflegemarken in den USA.

Die DTC-Websites bieten bei ihrem Start einen Mix von Produkten aus der Kylie Skin-Reihe an und werden im Laufe der Zeit ihr Angebot ausbauen. Alle Produkte sind tierversuchsfrei, vegan, glutenfrei, paraben- und sulfatfrei und für jeden Hauttyp geeignet.