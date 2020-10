SoftwareONE gibt Änderung im Verwaltungsrat bekannt

Stans, Schweiz I 8 Oktober 2020 - SoftwareONE Holding AG gab heute bekannt, dass sich Beat Curti entschieden hat, aus persönlichen Gründen als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung zurückzutreten.

Beat Curti hat sich entschieden, aus persönlichen Gründen als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Er ist entschlossen, ein Hauptaktionär von SoftwareONE zu bleiben.

Daniel von Stockar, Präsident des Verwaltungsrates von SoftwareONE: «Unser Unternehmen und ich persönlich sind Beat Curti für seine wertvollen Beiträge im Verwaltungsrat und darüber hinaus immens dankbar. Mit seinem unternehmerischen Spirit als Gründungspartner hat er den Erfolgskurs von SoftwareONE massgeblich mitgeprägt. Er ist eine inspirierende Führungspersönlichkeit, und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»

Separat von Beat Curtis Rücktrittsentscheid ist ein Prozess zur Review des Skillsets und zur Ergänzung des Verwaltungsrates mit bis zu zwei neuen unabhängigen Mitgliedern im Hinblick auf die für 20. Mai 2021 angesetzte Generalversammlung bereits im Gang.



KONTAKT

Patrick Zuppiger, Chief Communications Officer

Tel. +41 44 832 82 00, patrick.zuppiger@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 82 00, anna.engvall@softwareone.com





ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologie-Lösungen mit Sitz in der Schweiz. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt SoftwareONE Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Technologiestrategie, beim Kauf der richtigen Software- und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis sowie bei der Verwaltung und Optimierung ihres Softwarebestands. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden verwertbare datengesteuerte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 5'800 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange notiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com.