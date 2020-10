Relief Therapeutics ernennt Industrie-Veteran Jack Weinstein zum Chief Financial Officer und Treasurer Genf, Schweiz, 08. Oktober 2020 -RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) (" Relief " oder " das Unternehmen "), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM) (Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute die Ernennung von Jack Weinstein zum Chief Financial Officer (CFO) und Treasurer mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Weinstein wird von New York aus für alle Aufgaben im Zusammenhang mit dieser Rolle verantwortlich sein, insbesondere für die Pflege der Investorenbasis des Unternehmens einschließlich institutioneller Investoren in den USA und im Ausland.

Herr Weinstein bringt eine über 40-jährige, weitreichende Expertise im operativen Management, inklusive der als CFO, Investmentbanker und Berater in der biopharmazeutischen Industrie mit ins Unternehmen ein. Er hat umfangreiche Erfahrung sowohl im Finanz- und Healthcare Investmentbanking als auch in der Unternehmens- und Geschäftsentwicklung sowie in der Entwicklung von Strategien zur Zulassung von Medikamenten durch die FDA und der Patentierung von geistigem Eigentum. Darüber hinaus hat er erfolgreich verschiedene Unternehmenstransaktionen, wie private und öffentliche Finanzierungen, als auch Fusionen und Übernahmen durchgeführt. Bevor er zu Relief kam, war er Managing Director und Head of Healthcare Investment Banking bei der Avalon Group, Ltd., einer unabhängigen, in New York ansässigen Boutique-Investmentbank. Davor war er Chief Financial Officer, Treasurer und Vice President Business Development bei Catalyst Pharmaceuticals, Inc., einem biopharmazeutischen Unternehmen mit verschreibungspflichtigen pharmazeutischen Produkten in der Entwicklung, dessen Börsengang an die Nasdaq er erfolgreich leitete. Er war außerdem Präsident und Gründer der The Sterlington Group, Inc., einem Beratungsunternehmen in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung, regulatorische Zulassung und "CFO-Consulting" inklusive der M&A-Beratung, Unterstützung bei der Aufnahme von Eigenkapital und der Vermittlung von Krediten für mittelständische Unternehmen. Darüber hinaus sammelte er Erfahrungen bei mehreren anderen Investmentbanking- und Beratungsunternehmen. Herr Weinstein erwarb seinen MBA an der Harvard Business School und schloss sein Studium an der University of Miami mit "magna cum laude" ab. Zusätzlich hat er bei FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) die Examina zum "Investment Banking Representative" (Series 79) und "Uniform Securities Agent State Law" (Series 63) absolviert.